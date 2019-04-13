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Экономика

Чиновники выступили против скандальной веранды у «Кинзы и Мяты» в Барнауле

Администрация Индустриального района потребовала от владельцев заведения «Кинза и Мята» приостановить монтаж летней веранды на ул. Лазурной, против которой выступили жители микрорайона 2000. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Жители дома по ул. Лазурная 11 против строительства летней веранды "Кинзы и мяты".
Жители дома по ул. Лазурная 11 против строительства летней веранды "Кинзы и мяты".
altapress.ru

Позиция чиновников

Представители администрации побывали на месте, где «Кинза и Мята» намерена установить летнее кафе, и выявили «возможные нарушения действующего законодательства».

Веранду планируют поставить на проезжей части, а это затруднено движение как для машин жителей, так и для специализированной техники (скорой помощи и прочего).
К тому же кафе хотят поставить в охранной зоне тепловых сетей, что затрудняет возможность их обслуживания и оперативного устранения аварий, считают чиновники.

Администрация потребовала от владельцев шашлык-бара приостановить работы до тех пор, пока их не согласуют надзорные органы. Чиновники попросили МЧС, полицию, коммунальщиков высказать свою позицию, а управляющей компании расположенных в квартале домов рекомендовали через суд оформить сервитут на часть земельного участка, что по нему моли ходить пешеходы и проезжать автомобили.

Позиция компании

Представитель «Кинзы и мяты» утверждает, что на своей земле он имеет право возвести веранду, а чиновники своими требованиями нарушают конституционные права собственников недвижимости. О том, что в компании отвечают на претензии жителей, читайте здесь.

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