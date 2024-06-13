При Барнаульском заводе мехпрессов открылось новое производство — завод тяжелых колесных дисков. Его презентовали на заседании правления Союза промышленников Алтайского края 6 июня. Новейшие технологии очистки сточных вод для предприятия были разработаны при Политехническом университете, сообщает пресс-служба АлтГТУ. Рассказываем, чем интересно предприятие и в чем ценность научной разработки.

Что за завод

Такое производство — единственное на сегодняшний день в России. На нем выпускаются колесные диски для сельскохозяйственной и тяжелой техники. Проект по его запуску был реализован при поддержке правительства Алтайского края и Фонда развития Алтайского края.

Экскурсия по новому заводу тяжелых колесных дисков при Барнаульском заводе мехпрессов 6.06.2024. spa22.ru

6 лет — столько лет понадобилось на создание этого уникального предприятия. 16 тыс. кВ. метров — общая площадь, занимаемая этим производством От 20 до 54 дюймов — такого диаметра колесные диски выпускаются здесь на высокотехнологичном оборудовании.

Экскурсию по новому заводу для гостей провел директор завода Сергей Ферапонтов. Он отметил высокую стоимость проекта и большую долю инвестиций:

«Общий объем инвестиций в проект составляет около миллиарда рублей, из которых 216 миллионов выделил Фонд развития Алтайского края, — рассказал Сергей Ферапонтов. — На сегодняшний день мы выпускаем колесные диски для тракторов, комбайнов, опрыскивателей, а в дальнейшем планируем освоить сегмент дисков для специальной дорожной техники».

Директор БЗМП Сергей Ферапонтов. Экскурсия по новому заводу тяжелых колесных дисков при Барнаульском заводе мехпрессов 6.06.2024. spa22.ru

В ходе экскурсии продемонстрировал гостям работу всех ключевых производственных линий предприятия: мощного автоматизированного комплекса лазерной резки металла, линию по изготовлению ребра, линию обода, а также роботизированные линии катафореза и покраски.

Также для колесного производства возвели очистные сооружения, собственную лабораторию и склад готовой продукции, оснащенный погрузочной площадкой.

Сложный состав

Для завода разработали уникальную технологию очистки сточных вод. Она эффективнее и чище — ее можно без опаски отправлять в канализационную систему, так как она удовлетворяет всем условиям. Трудился над технологией научный коллектив кафедры химической техники и инженерной экологии Алтайского государственного технического университета

В этой разработке была потребность. Все дело в сложном химическом составе. На диски наносят катафорезное покрытие, способствующее защите деталей от воздействия коррозии. Этот метод нанесения красочного покрытия — электрохимический, он осуществляется мокрым способом. По характеристикам он намного превосходит такие методы, как электростатический порошок и электростатическая жидкая краска от коррозии и ударов.

Экскурсия по новому заводу тяжелых колесных дисков при Барнаульском заводе мехпрессов 6.06.2024. spa22.ru

В итоге на этапе отходов получаются дополнительные примеси — и требуется дополнительная очистка. Ученые из Политеха не только подготовили технологию очистки, но и просчитали все остальные детали — от оборудования до монтажных схем линий стоков:

«Мы подобрали основное и вспомогательное оборудование, обосновали его размеры и режим работы, — рассказывает заведующий кафедрой химической техники и инженерной экологии Владимир Сомин. — Также проведена компоновка сооружений станции очистки стоков. Мы предложили технологическую схему процесса водоподготовки для линии нанесения катафорезного покрытия, составили монтажные схемы технологических линий очистки сточных вод и системы водоподготовки».

Колесные диски барнаульского производства высоко востребованы на рынке. Завод поставляет продукцию крупнейшим компаниям и дилерам техники. Среди, них, например, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, Гомсельмаш (Беларусь).

При этом темпы выпуска продукции продолжают расти. Когда производство выйдет на полную мощность, оно закроет потребность российского рынка на 90%.

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