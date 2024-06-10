Индекс промышленного производства в регионе за первые 4 месяца составил 107,8%. Это на 0,4 процентных пункта больше показателя за период январь-март. Об этом доложил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка губернатору края Виктору Томенко на оперативном совещании. Рассказываем, какие отрасли отличились и насколько.

Вячеслав Химочка рассказал о приросте в нескольких крупных направлениях:

«По отрасли "добыча полезных ископаемых" мы впервые за последние 1,5 года вышли в плюс, потому что "Сибирь-Полиметаллы" существенно добавили добычу. Сейчас по итогам 4 месяцев в добыче металлических руд индекс составил 116%. Обрабатывающие производства — 108,5% (по итогам января-марта было 107,9%), добавили автокомпоненты, объемы выпуска продукции нарастили оборонно-промышленные предприятия, а также производители одежды, где рост составил от 120 до 140%».

В тяжелой промышленности

Отрасль по итогам апреля показала заметный прирост сразу многих областях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; вагоностроение; производство готовых металлических изделий; энергомашиностроение; ОПК.

140,3% — такой индекс промышленного производства (ИПП) отметил министр в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Это плюс 0,3 процентных пункта (п.п.)к январю-марту2024 года. Основной рост показывают предприятия АЗПИ, расширяющее производство топливных систем, а также «Барнаултрансмаш».

АЗПИ. Производство. Дмитрий Лямзин

120,7% — ИПП, зафиксированный в вагоностроении (производстве прочих транспортных средств и оборудования). Вагоностроительные компании с начала года работали стабильно с ростом объемов производства.

Суммарно предприятия края к концу апреля произвели 4 013 штук вагонов. Это более чем на 20% (800 штук) больше, чем было произведено в аналогичном периоде 2023 года. При этом предприятия работают с уровнем загрузки, близким к максимальному — то есть реализуют производственные мощности практически на полную.

135,1% — ИПП по итогам января-апреля 2024 года по виду деятельности производство готовых металлических изделий. Это +5,2 п.п. к январю-марту 2024 года.

Крупнейшее предприятие энергомашиностроения в регионе «Сибэнергомаш-БКЗ» за январь-апрель 2024 года показало положительную динамику к аналогичному периоду 2023 года — рост более чем в 1,5 раза в сопоставимых ценах.

Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ». Фото: Максим Наземцев.

Также с ростом работают многие другие предприятия отрасли энергомашиностроения. Предприятия показывают положительную динамику работы, выпуская запасные части к котлам, элементы энергетической инфраструктуры и т.д.

Предприятия ОПК, показатели которых входят в данный вид экономической деятельности, в январе-апреле показали рост выпуска продукции в 1,4 раза.

В легкой промышленности

Стремительно набирает обороты производство одежды в крае. Как отметил ранее на форуме легкой промышленности руководитель компании «Тонар» Вячеслав Крымов, на наших полках появляется не только Made in China, но и отечественный товар.

132,4% — такой ИПП в январе-апреле 2024 года отмечается по виду экономической деятельности «Производство одежды». Прирост по отношению к январю-марту 2024 года составил +10,7 п.п.

«Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин

Предприятия данного вида деятельности производят самую разнообразную продукцию: спецодежду, чулочно-носочные изделия, школьную форму, одежду для дома и отдыха, для взрослых и детей и т.д.

Наиболее значительное влияние на формирование индекса оказывает позиция «костюмы и комплекты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных». В январе-марте 2024 года физический объем произведенной продукции по данной позиции составил 133,1% к аналогичному периоду 2023 года, а за период январь-апрель — 177%.

Ранее Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края, рассказал altapress.ru, что спрос на промышленную продукцию в России сейчас повышен. На протяжении 30 лет эта отрасль экономики шла на убыль, однако сейчас она стремительно встает на ноги. По итогам двух последних лет в отрасли, наконец, произошел прирост работников — 5 тысяч. Было 119 тысяч, стало 124. До этого в течение 30 лет шло снижение их численности. Однако до сих пор требуется порядка 7 тысяч человек.

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