«Переломить сознание»: как промышленные предприятия Алтайского края привлекают новые кадры через экскурсии

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Первый ли это опыт промышленного туризма в регионе?

— Само явление промышленного туризма не ново. Экскурсии на предприятия проводились и ранее, еще в советское время. Однако с 2021 года государство начало оформлять эту практику в единую систему — проект «Открытая промышленность». Реализуется он при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Регионы страны вступают в него по мере готовности. В 2023 году к нему присоединился и Алтайский край.