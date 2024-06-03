С 29 по 30 мая Академия гостеприимства принимала гостей по случаю празднования Дня работников текстильной и легкой промышленности. В первый день проходил конкурс «Лучшая швея» , а во второй — форум для предприятий легкой промышленности. Какие вызовы и требования перед отраслью обсудили на форуме — в материале altapress.ru.

Легкую промышленность Алтайского края представляют предприятия, осуществляющие производство текстильных изделий, одежды, кожи, изделий из кожи и производство обуви. Основная цель прошедшего форума — обсуждение актуальных вопросов легкой промышленности, а также обмен опытом между предприятиями отрасли. К нам приехали представители различных регионов СФО, включая Красноярск, Новосибирск, Республику Алтай и другие. В рамках форума прошел круглый стол, где участники смогли обсудить проблемы в отрасли и поговорить с властями, как решить это вместе. Также прошли экскурсии на предприятия.

«В легкой промышленности мы достаточно продвинуты»

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на конкурсе «Лучший сварщик» 25 мая отметил, почему именно наш регион стал площадкой проведения форума для всего СФО:

«Сейчас отрасль испытывает дефицит кадров в 10 тыс. человек в целом в обрабатывающей промышленности. Сегодня удалось переломить ситуацию в оборонной промышленности за счет повышения зарплат. Еженедельно туда приходят 30-80 человек, однако потребность в кадрах все еще есть — около 3 тыс. человек. Такой форум мы никогда не проводили, как и соседние регионы. И мы решили провести форум на нашей площадке. В легкой промышленности мы достаточно продвинуты, в Алтайском крае расположены крупнейшие предприятия, в целом в отрасли трудится порядка 4,5 тысяч человек».

«Можно быстро купить оборудование — но не выучить хорошую швею»

Евгений Примак, директор компании «Спецобъединение-Алтай», выступил на форуме спикером, в частности, раскрывая тему плюсов и минусов окладной и сдельной систем оплаты труды, а также различных форм материальной мотивации сотрудников. Евгений Примак также отметил, какие вызовы и задачи стоят сегодня перед отраслью:

«Сейчас у нас есть возможность развивать собственное производство в связи с трудностями импорта. В этом перспективы легкой промышленности края. Главная проблема отрасли, которая у всех на слуху — кадры. Это головная боль всех руководителей. Мы не можем быстро подготовить кадры. Можно быстро купить оборудование — но нельзя быстро выучить хорошую швею. А квалификация имеет очень большое значение».

Всего в отрасли легкой промышленности занято более 4,2 тыс. человек (4,6% от общей численности работников, занятых в обрабатывающих производствах края).

При этом в производстве одежды, где в основном используется труд швеи, отмечается прирост в зарплатах и в кадрах. Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 1900 человек (141,4% к 2022 году), средняя заработная плата — 51097 рублей (141,4% к 2022 году).

ГК «Спецобъединение». Дмитрий Лямзин.

Евгений Примак также подчеркнул, что кадры — не единственный вызов на сегодняшний день:

«Есть сложность в закупке высокотехнологичного оборудования. Проблема не только в транспортировке, но и в прохождении платежей поставщикам. Но пути решения мы ищем. Еще одна задача, которая появилась недавно, — это обязательная маркировка по системе "Честный знак". Хоть это и подается как совершенно бесплатный элемент, все же влечет дополнительные трудозатраты и, как следствие, увеличение себестоимости для потребителя. Опыт работы с этим у нас уже есть, мы перешли на маркировку обувных товаров и на форуме делимся опытом».

«Обеспечить потребителя качественным товаром по конкурентной цене»

Вячеслав Крымов, руководитель компании «Тонар», также отметил проблему кадров и подчеркнул, что сейчас, когда перед каждым предприятием легкой промышленности стоят задачи по увеличению объемов производства, компаниям важно знать друг друга, помогать друг другу. Например, одна из эффективных форм взаимодействия — делиться свободными мощностями по тому или иному оборудованию:

«На сегодняшний день мы познакомились с тремя подрядчиками, двое из которых отшивают под нас изделия. Мы, в свою очередь, оказываем другим предприятиям услуги по раскрою. В целом, производство на нашем предприятии развивается. Исходя из этого, мы ставим новые задачи. Видим, что готовы продавать больше, чем производим, поэтому прилагаем все усилия, чтобы расширить штат сотрудников и приобрести новое оборудование».

Вячеслав Крымов ("Тонар-Агро"). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Директор «Тонара» поделился способами, за счет которых компания старается закрыть нехватку кадров:

«Основной путь решения проблемы кадровой проблемы на нашем предприятии — привлечение молодых специалистов. Мы вошли в кластер по проекту "Профессионалитет", сотрудничаем с Политехническим университетом, Академией гостеприимства, Колледжем сыроделия. Активно завлекаем студентов, в прошлом году более 30 человек прошли у нас практику, около 10 трудоустроились. В этом году хотим принять порядка 50 человек на практику и не меньший процент из них — потом на работу. Иностранных граждан также привлекаем — но строго по букве закона. Еще мы уделяем большое внимание работе удержанию в отрасли уже трудящихся в ней сотрудников».

«Тонар». Производство. Дмитрий Лямзин

Вячеслав Крымов напоследок выделил одну из ключевых целей отрасли на сегодня и поделился ожиданиями от форума:

«Еще одна важная задача — обеспечить потребителя качественным товаром по конкурентной цене взамен ушедших брендов. Самым масштабным является производство одежды. Приятно видеть, что на полках появляется не только Made in China, но и отечественный товар. Мы уверены, что обмен опытом на форуме поможет каждому предприятию-участнику научиться чему-то, что можно применить у себя для решения стоящих перед всеми нами задач».

Все дни форума была открыта выставка оборудования, тканей и фурнитуры для предприятий легкой промышленности. Швейное оборудование представила компания «Шаттл», ткани и фурнитуру — группа компаний «Чайковский текстиль», компании «Анмар», «Текстиль центр», «Волна ткани». Швейная фабрика «Сангер» продемонстрировала трикотажную и джинсовую одежду, произведенную в своем швейном цехе в Барнауле.

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