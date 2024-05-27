Конкурс лучших сварщиков прошел 25 мая в Барнауле на базе «Сибэнергомаш — БКЗ». Зачем такой конкурс нужен и как летели искры на состязании — в материале altapress.ru.

«Лучший сварщик — 2024» — номинация ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году конкурс проводится по 6 профессиям и призван популяризировать ту или иную специальность. Участниками стали 13 предприятий Алтайского края из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Камня-на Оби. Соревнование состояло из двух частей — теоретической и практической. Лауреатов конкурса (1, 2, 3 места) на основании итогового протокола утвердят указом губернатора Алтайского края, который готовит управление Алтайского края по труду и занятости населения. Призовой фонд составляет: III место — 60 тыс. рублей; II место — 80 тыс. рублей; I место — 100 тыс. рублей.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка:

«Мы проводим конкурс уже не в первый раз. Сложилась добрая традиция, которая нужна для популяризации профессии сварщика среди молодежи. Также это позволяет мастерам испытать свои силы, поучиться у более опытных коллег. Мы понимаем, что без профессии сварщика не обойдется ни одно предприятие. Это один из важнейших производственных процессов.

Министр также подчеркнул, что цель конкурса — показать молодежи, что профессия нужна и важна, а также «очень хорошо оплачиваема». Вторая главная задача — помочь специалистам обменяться опытом с коллегами и понять, какие компетенции еще стоит развивать.

Сейчас отрасль испытывает дефицит кадров в 10 тыс. человек в целом в обрабатывающей промышленности. Удалось на сегодняшний день переломить ситуацию в оборонной промышленности за счет повышения зарплат. Еженедельно туда приходят 30-80 человек, однако потребность в кадрах все еще есть — около 3 тыс. человек.

Генеральный директор «Сибэнергомаш — БКЗ» Константин Соболев в своей приветственной речи рассказал, как именно конкурс помогает взаимодействовать с молодежью:

«Конкурс мы принимаем в стенах «Сибэнергомаш — БКЗ» уже во второй раз. Особое внимание хотел бы уделить нашей молодежи. Мы пригласили студентов Алтайского транспортного техникума, с которыми мы вместе реализуем программу «Профессионалитет». Надеюсь, сегодня вы увидите, как это интересно, увидите что-то новое.

В цеху, где проводилась практическая часть состязания, также собрались представители различных предприятий края, демонстрирующие сварочное оборудование. Мы посмотрели на искры сварки — и заодно спросили у участников конкурса, что они чувствуют и чего ждут от конкурса.

«Немного переживаю. В конкурсе краевого масштаба участвую впервые. До этого был только в рамках своего предприятия, там занял второе место, — рассказал конкурсант от «Сибэнергомаш — БКЗ» Артем Платов. — Сложно оценивать свои шансы, потому что остальные участники — опытные специалисты, а я в профессии относительно недавно. Надеюсь на удачу, но, конечно и много готовился — тренировался варить, повторял теорию. Мне предложили попробовать свои силы здесь, и я согласился. Хотелось посмотреть на других, набраться опыта. Наверняка будет чему поучиться у более опытных коллег».

Конкурс «Лучший сварщик — 2024». Максим Наземцев

«Работаю сварщиком уже тринадцать лет. В этом конкурсе впервые, но опыт участия в состязаниях есть, занимал в крае первое и второе места, на всероссийском — шестое, — рассказал Вячеслав Антонов, участник от «Газпром газораспределение Барнаул». — Волнуюсь немного. Здесь есть конкуренты — местные сотрудники, которые знакомы с оборудованием. Посмотрим, как получится. Думаю, хорошо, что конкурировать довелось с людьми с большим опытом. Оценивать нашу практическую часть будут визуально и по радиографии. Визуально — это то, насколько красиво выглядит шов. На радиографии проверяют на проваренность и на дефекты».

«Предложили поучаствовать, я решил, почему бы и нет, — поделился участник от предприятия «Алмаз» Алексей Тропчук. — Приехал сюда талант показать. Не нервничаю, в подобных краевых конкурсах уже участвовал, дважды занимал второе место. Варю уже больше двадцати лет. Профессия нравится. Есть разные аспекты. Важно не только крепко сварить, но и красиво. Заказчику это важно.

Конкурс «Лучший сварщик — 2024». Максим Наземцев

«Конечно, волнуюсь перед конкурсом. Здесь собрались отличные специалисты, признанные мастера, у которых точно будет чему поучиться, — поделился конкурсант от «Сибэнергомаш — БКЗ» Сергей Тардаскин. — Хочу здесь показать себя и посмотреть на коллег. Загадывать насчёт итогов не буду, но надеюсь продемонстрировать хороший результат».

Награждение победителей запланировано на 21 октября в барнаульском концертном зале «Сибирь».

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