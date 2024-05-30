Конкурс «Лучшая швея» прошел 29 мая на базе Академии гостеприимства. Съехались 19 участников из разных регионов СФО. Что чувствовали конкурсанты и что шили — в фоторепортаже altapress.ru.

«Лучшая швея» — номинация конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2024». В крае 25 мая уже прошел конкурс в номинации «Лучший сварщик» — посмотрите, как летели искры. Такой конкурс проводился в Алтайском крае уже несколько раз, но впервые в нем будут участвовать не только алтайские швеи, но и мастера из других регионов СФО. Участвовали 19 конкурсантов из разных городов Сибири. Специалисты представляли как крупнейшие компании своего региона, так и собственные предприятия. Призовой фонд составляет: III место — 60 тыс. рублей; II место — 80 тыс. рублей; I место — 100 тыс. рублей.

С 29 по 30 мая Академия гостеприимства принимает гостей по случаю празднования Дня работников текстильной и легкой промышленности. В первый день проходит конкурс «Лучшая швея», а на второй запланирован форум для предприятий легкой промышленности.

Главная задача конкурса — популяризация профессии и повышение ее престижа среди молодежи. Сегодня все еще остается проблема нехватки кадров по профессии «швея», почти каждое предприятие края готово принять специалистов по данной профессии.

Основная цель форума — обсуждение актуальных вопросов легкой промышленности, а также обмен опытом между предприятиями отрасли.

С приветственным словом к участникам конкурса и форума обратился замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко:

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

В прошлом году мы уже думали о том, чтобы расширять масштаб. В итоге мы организовали здесь такую замечательную площадку. Мы также поняли, что формат мероприятия позволяет раздвигать границы и в другом направлении — не только проводить состязание, но и организовывать дискуссионную площадку, так как вместе с участниками зачастую приезжают руководители предприятий и другие специалисты. Очень важно, что наши крупные предприятия не воспринимают других как конкурентов, и отрасль живет в формате партнерства. Этот формат мы перенесли и сюда. Для участников форума подготовлена в том числе и экскурсионная программа — как на предприятия, так и на образовательный центр площадки Академии гостеприимства. Такой кластер — единственный за Уралом. Красной нитью оба дня форума будет пронизывать тема подготовки и сохранения кадров. И конкурс «Лучшая швея» — ключевое мероприятие форума. Человек труда в наши дни очень важен. Любой руководитель предприятия назовет самым главным на своем предприятии именно людей.

О себе и своем пути нам рассказал единственный конкурсант-мужчина Артем Гараган из Барнаула:

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

«Я самозанятый, представляю собственный бренд одежды Garagan Collection. Провел за машинкой более десяти лет, но сейчас по большей части руковожу своим производством. В конкурсе надеюсь на свою мышечную память, профессионализм и опыт. Вообще, по образованию я сварщик. Специального образования швеи не получал, самоучка. Началось с того, что пятнадцать лет назад перешил свои любимые брюки, вывернув их наизнанку. Они выгорели на солнце. Тогда никто даже не поверил, что это было сделано вручную. После этого заинтересовался, купил профессиональную книгу, по ней научился. Шаг за шагом, я понял, что это мое призвание, и собрал свой бренд — классическую, спортивную и повседневную линейки».

Для многих участников этот конкурс — не первый. Так, Любовь Кендякова из Красноярска уже стала чемпионом в своем регионе и приехала попробовать свои силы сюда:

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

«Участвую в подобных конкурсах с 2015 года. На них интересно пообщаться с людьми, узнавать что-то новое. Профессию свою люблю, в ней уже двадцать лет. Шить любила с детства, шила моя мама. Но мама в итоге стала воспитателем, а я пошла шить. По профессии я не швея, а портная. Разница, наверное, в том, что портной может выполнять более сложные операции, отшивать изделие от начала до конца. Изделие, которое нам предстоит шить на конкурсе, думаю, средней степени сложности».

Из другого региона к нам приехала и Галина Куликова, представляющая Томск. Путь участницы конкурса в профессию был довольно долгим:

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

«Я представляю здесь свою компанию. Мы производим автомобильные коврики по индивидуальному заказу. Получила среднеспециальное образование — техник-технолог швейного производства. После закончила Омский государственный институт сервиса по широкой специальности сервиса. Десять лет я проработала в школе учителем технологии. За это время окончила институт, родила трех сыновей. И по прошествии стольких лет решила: хватить работы в школе, открою свое ателье. И теперь я в профессии».

Конкурс состоит из двух частей — теории из тридцати вопросов и практического задания. На практической части участникам предстояло отшить комплект одежды. Времени на все — 5 часов. В условиях реального производства швея должна изготовить десять таких за смену.

Конкурс «Лучшая швея— 2024». Софья Комарова

«Большее внимание экспертная группа будет уделять не скорости, а качеству пошива, — подчеркнула Инна Мазина, председатель комиссии. — От техники безопасности и организации рабочего места до качества строчек. Площадку мы подготовили полностью, максимально приблизив расположение оборудования к производственным условиям. Творческий момент тоже присутствует — в том, в какой последовательности выполнять операции. Главное, чтобы было соблюдено техническое задание, так как мы моделируем здесь условия массового производства».

Самое важное - в нашем Telegram-канале