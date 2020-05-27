Число безработных резко выросло даже по предварительным оценкам Росстата

Уровень безработицы в апреле 2020 года прибавил 1,1% к показателю марта, увеличившись до 5,8%, сообщает RNS .

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Такие данные следуют из данных в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные», — говорится в докладе.

Таким образом, в соответствии с методологией Международной организации труда в России «простаивает» 5,8% рабочей силы.

В Росстате отметили, что число официально зарегистрированных безработных в апреле 2020 года выросло на 59,2% в годовом выражении.

По данным Роструда, которые приводят в документе, 1,3 млн человек в апреле зарегистрированы в качестве безработных — из них 1,1 млн получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что в июне более 21 тыс. человек могут оказаться без работы в Алтайском крае.