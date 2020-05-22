В июне более 21 тысячи человек могут оказаться без работы в Алтайском крае

В Алтайском крае уволят более 3,5 тысяч работников предприятий, что значительно изменит статистику по безработным, пишет « Коммерсант ».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.

Соответствующее заявление сделала начальник управления края по труду и занятости Надежда Капура на заседании правительства региона.

«О массовых высвобождениях работников заявили наши системообразующие предприятия — Алтайвагон и рубцовский филиал Алтайвагона, Бийский котельный завод, а в мае о высвобождении заявил Алтайхимпром в Яровом — 102 человека», — отметила она.

Всего, в регионе на 1 января 2020 года количество работников, предполагаемое к высвобождению, составляло 2294 человека, на 18 мая 2020 года — 3503 человека. В режиме неполной занятости работало на начало года 1632 местных жителя, на 18 мая — 6863 человека.

Максимальная доля работников, находящихся в режиме неполной занятости, на 12 мая составляла 12,5 тыс. человек.

Капура также сообщила, что на 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано чуть более 17 тыс. безработных (на январь 2019 года — 17,3 тыс.).

Однако к маю 2020 года количество безработных выросло до 18,8 тыс. человек (на аналогичный период 2019 года — 18,1 тыс.).

По состоянию на 18 мая в регионе более 6,6 тыс. человек были уволены после 1 марта. А на июнь 2020 года прогноз по количеству безработных в крае составляет 21,1 тыс. человек (на аналогичный период 2019 года — 17,3 тыс.).

Напомним, ранее сообщалось о возможном закрытии миллиона предприятий в России к августу.