Миллион предприятий могут закрыться в России к августу

Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы в России в общем закроется миллион малых и средних компаний, восстановление после кризиса займет не меньше двух лет, пишут « Известия ».

К такому выводу пришли в российских бизнес-объединениях — «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

Эксперты связывают рекордный уход с рынка с беспрецедентным кризисом, с которым сегодня столкнулись малые предприниматели.

При этом сильнее всего пострадают сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, непродовольственный ритейл, причем число занятых в них также сильно снизится — на 2−3 млн человек.

«Сегодня действительно есть основания полагать, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии серьезно уменьшится. Оценка близка к тому, что говорят и большинство экспертов Торгово-промышленной палаты», — согласился с прогнозом «Опоры России» глава ТПП Серей Катырин.

Однако, как он подчеркнул, многое зависит от правительственных мер по поддержке предпринимательства и от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся.

В 2019 году в России закрылось 700 тыс. малых и средних фирм. Это произошло на фоне повышения НДС, введения контрольно-кассовой техники и общего ухудшения экономических условий.

Борьба с безработицей. Михаил Хаустов

Опросы бизнеса показывают, что ситуация с поддержкой оставляет желать лучшего. К примеру, большинству компаний банки отказали без объяснения причин в льготных кредитах на выплату зарплат.

Как ранее сообщал altapress.ru, в Алтайском крае треть пострадавшего от пандемии бизнеса может не получить субсидии на зарплату.

Напомним, бюджетная субсидия на выплату зарплат сотрудникам компаний из наиболее пострадавших сфер предусмотрена пакетом антикризисных мер. Размер субсидии — МРОТ (12 130 рублей) на каждого наемного работника в месяц.

В управлении края по развитию предпринимательства объяснили: для получения субсидии за апрель 2020 года надо подать заявление с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Но есть несколько тонкостей: чтобы получить субсидию, нужно еще и вовремя отчитаться перед ПФР о своих работниках — предоставить до 15 числа сведения по форме СЗВ-М. За апрель — до 15 мая. За май — до 15 июня.

Ранее малому бизнесу пообещали в качестве поддержки в условиях коронавируса увеличить срок уплаты штрафов.