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Экономика

Малому бизнесу увеличат срок уплаты штрафов в качестве поддержки в условиях коронавируса

Правительство России приняло решение поддержать малые и средние компании в условиях пандемии, увеличив срок уплаты штрафов, пишет РБК.

Поддержим малый бизнес.
Поддержим малый бизнес.
Михаил Хаустов

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.

«Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней», — заявил он.

Продумать соответствующий законопроект Мишустин поручил Минэкономразвитию России и другим профильным ведомствам.

Документ планируют рассмотреть между майскими праздниками — с 6 по 8 мая, после внесут в Госдуму.

Смешные снимки про такси.
Смешные снимки про такси.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Помимо увеличения срока уплаты штрафов Мишустин предложил облегчить процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип выдачи лицензий в автоматическом режиме.

«Это временное подключение объектов системы теплоснабжения, выдача разрешения на такси, классификация гостиниц», — уточнил премьер.

Также Мишустин поручил подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы ИП и отдельных предприятий, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в России до 30 апреля введен режим самоизоляции и прекращена работа большинства компаний. Меру могут продлить до 11 мая.

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