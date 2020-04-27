Вход через потайную дверку: как бьюти-индустрия собирает последние монетки с обросших барнаульских «йети»

Пандемия коронавируса серьезно подкосила рынок барнаульской индустрии красоты. Altapress.ru поговорил с тремя владельцами салонов и выяснил, как они выживают в условиях самоизоляции.

Ногтевая студия: разработка курсов по онлайн-обучению

Владелица ногтевой студии Марина (имя изменено. — Прим. ред.) рассказывает, что для всех новых клиентов салон закрыт на время режима самоизоляции. В обычное время в студии работает пять мастеров. Сейчас они принимают клиентов дома, а Марина выходит на работу в салон, чтобы оказать ногтевые услуги.

Ежемесячно предпринимательница тратит 30 тыс. рублей на помещение площадью 60 кв. м. В апреле арендодатель пошел на уступки — сделал скидку 50%.

Маникюр. CCO

Марина,

владелица ногтевой студии:

Мы понесли колоссальные убытки. Постоянных клиентов очень мало. Если до введения режима самоизоляции студия обслуживала минимум 20 человек в день, то сейчас — три клиента в неделю.

По словам Марины, больше половины ее клиенток — сотрудницы коммерческих организаций. «Проблемы с заработной платой сейчас у всех. Я понимаю, что, если перед человеком будет стоять выбор — купить продукты или сделать ногти, — он выберет первое», — с грустью отмечает женщина.

Маникюр. CCO

В условиях режима самоизоляции предпринимательница начала развивать онлайн-обучение ногтевому сервису, проводит вебинары.

Марина,

владелица ногтевой студии:

Мы продолжаем активно продвигать студию в социальных сетях. Рассказываем клиентам о том, как ухаживать за своей внешностью самостоятельно. Напоминаем о себе как можем.

Парикмахерский салон: обслуживание только постоянных клиентов

Владелица парикмахерского салона Анна (имя изменено. — Прим. ред.) работает в таком же формате — принимает «подпольно» только постоянных клиентов. «Когда мне звонят с незнакомых номеров, я говорю, что салон закрыт», — объясняет она.

Парикмахерский салон. CCO

По словам Анны, в апреле от записи (которая идет на месяц вперед) отказались пять человек.

Анна,

владелица парикмахерского салона:

Мы честно закрылись в первую неделю после введения режима самоизоляции. За это время я потеряла 23 тыс. рублей. Это деньги за аренду, коммунальные платежи и материалы, которые все равно надо было оплачивать. Хорошо, что владелец помещения сделал мне скидку 50% в апреле.

Стрижка CCO

В «мирное» время в салоне работают шесть мастеров, которые принимают более 20 человек в день. Сейчас парикмахерские услуги в нем оказывает только Анна. Ее предел — четыре клиента в день. Средний чек в салоне — 3 тыс. рублей. Заработанных денег едва хватает, чтобы оплатить помещение. Арендодатель предупредил, что в мае скидку 50% он не сделает.

Анна,

владелица парикмахерского салона:

Я думаю, что после того, как снимут режим самоизоляции, клиентов будет очень много. Но что мы будем делать потом, когда первый ажиотаж спадет? Просидим несколько месяцев без активной работы — это точно.

Студия красоты: мысли о смене деятельности

Владелица студии красоты Алена (имя изменено. — Прим. ред.) успокаивает себя: бизнес не идет крахом, просто взяла отпуск. Однако реальность такова, что заработанных в апреле денег хватит только на оплату аренды. На которую, к слову, скидку не предоставили.

Макияж. CCO

Алена,

владелица студии красоты:

Мы открылись только в декабре. Долгов очень много. Чем их гасить, я не представляю. Если режим самоизоляции продлят, то мой бизнес просто умрет. Пойду работать продавцом в супермаркет.

По словам Алены, от услуг ногтевого сервиса и косметолога отказались почти все клиенты. «Поток людей не просто сократился, а вообще пропал. Надеюсь, что после того, как режим самоизоляции снимут, люди вернуться к конкретным мастерам. Конечно, понимаю, что доходы у всех сильно упадут — какие уж тут ноготочки», — печально усмехается Алена.

Не первая необходимость

Член правления Алтайского союза предпринимателей Татьяна Ларина объясняет, что в условиях самоизоляции каждый должен самостоятельно сделать выбор: можно пойти в «подпольный» салон и получить серьезное заболевание или остаться дома в безопасности.

Маникюр. CCO

Татьяна Ларина,

член правления Алтайского союза предпринимателей:

Сильные бьюти-фирмы сейчас не работают — они слишком заметные, поэтому соблюдают закон. Делать ли при этом выбор в пользу салонов, которые работают «подпольно»? Опасность заражения в таких местах очень большая. Лично я считаю, что в этой ситуации, красота — не первая необходимость.

Самый важный вопрос, по мнению Лариной, — сможет ли экономика восстановиться после снятия режима самоизоляции. «Вполне возможно, что после всей коронавирусной истории у людей просто не будет денег, чтобы ухаживать за собой», — объясняет она.

Крик о помощи

Инициативная группа предпринимателей попросила губернатора Алтайского края Виктора Томенко поддержать индустрию красоты. Их аргумент в собственную защиту — многие компании находятся на стадии банкротства.

Парик. CCO

Бизнесмены пообещали, что санобработка и дезинфекция салонов красоты, косметических центров, массажных и СПА-салонов будет многократно усилена для защиты персонала и клиентов.

«В указанных нишах заняты тысячи человек, в условиях самоизоляции они рискуют совсем остаться без работы», — говорится в обращении.

На момент публикации петицию подписали 1007 человек.

Реакция Роспотребнадзора

21 апреля федеральный Роспотребнадзор составил рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется довести данные до владельцев компаний этой сферы деятельности (документ есть в распоряжении редакции).

Маникюр. CCO

В перечень рекомендаций входит обязательная уборка помещений дезинфицирующими средствами, измерение температуры тела сотрудников перед началом рабочего дня, а также постоянная обработка рук антисептиком.

Посетителям запретили ожидать своей очереди в салоне. Услуги каждому клиенту должны предоставляться в отдельных кабинетах.

От работы рекомендуется временно отстранить сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет.

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Татьяна Ларина считает, что на практике такие профилактические рекомендации не имеют смысла, потому что опасность заражения остается. Кроме того, вероятность, что салоны будут соблюдать все меры, минимальна.

Татьяна Ларина,

член правления Алтайского союза предпринимателей:

Режим самоизоляции введен, чтобы предупредить распространение вируса. Если идет речь о работе салонов красоты, тогда в чем смысл режима? Красота — не первая необходимость. Мы сидим дома, чтобы не допустить пиковой ситуации: наша медицина с ней не справится. Открывать салоны сейчас — абсурд.

Виктор Томенко. Анна Зайкова

В любом случае окончательное решение о возобновлении работы в регионе объектов бьюти-сферы остается за губернатором Алтайского края. Пока же Виктор Томенко таких распоряжений не давал.

Напомним, в ходе онлайн-конференции, прошедшей 16 апреля, на вопрос, как Томенко ухаживает за собой, губернатор ответил: «Где подстригаюсь? Вот сижу, обрастаю вместе со всеми».