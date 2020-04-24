Чем заняться дома на самоизоляции: журналисты altapress.ru советуют, как провести карантин с пользой и не сойти с ума

Корреспонденты сайта altapress.ru по возможности также стараются соблюдать режим самоизоляции. Они поделились своими секретами, как не сойти с ума в четырех стенах, а также показали, в каких условиях работают.

Избавьтесь от лишнего

Рита Перегудова,

корреспондент отдела новостей:

Я советую всем заниматься уборкой: от мытья полов до разбора самых залежалых углов. Так наводится порядок не только дома, но и в голове.



Также не помешает разобрать свои гигабайты контента на компьютерах, жестких дисках, в телефонах, в облачных сервисах, в соцсетях, в почте — удалить ненужное, наконец отписаться от надоевших рассылок, а нужное систематизировать и привести в порядок.

Что посмотреть на самоизоляции Что может предложить к просмотру журналист, который с завидной регулярностью пишет про местную поножовщину? Конечно же, фильмы про тюрьму. Топ моих не самых популярных фильмов про тюрьму это «Выстрел в пустоту» (2015), «Три дня на побег» (2010), «Мотылек» (2017), «Жизнь Дэвида Гейла» (2002), Колония Дигнидад (2015). Посмотрите и поймете, что самоизоляция не так страшна, как заточение в реальной колонии.

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Гадать по сериалу

Надежда Тиунова,

корреспондент:

Не понимаю, почему самоизоляция стала такой трудностью. Если дома плохо, это очень тревожный звоночек. Мне — хорошо. На случай любой катастрофы у меня есть пять правил. 1. Не хочешь ничего делать — не делай

2. Гуляй вокруг дома

3. Чаще гладь кота

4. Пей только вкусный чай

5. Танцуй. Помимо меня в доме есть саксофонист, так что у меня всегда концерт. Если задействовать всю аппаратуру, можно петь караоке и записывать клипы. Развлекаемся репетициями треков к мультикам Диснея. А еще, прогуливаясь по балкону, мы заметили, что большинство машин дудят нотой «фа». Поэтому иногда мы дудим на саксофоне в ответ и другие ноты.

Что посмотреть на самоизоляции Мы развлекаемся пересматриванием сериала «Доктор Хаус». Гадаем на болезнях. Это очень весело — орать на весь дом: «Я же говорила, что это герпес!». Ну или мрачно предрекать: «Стопудово это аутоимунное».

Работа на самоизоляции для Анастасии Брагиной — это когда можно смотреть одновременно в монитор и в окно altapress.ru

Развлекать соседей

Анастасия Брагина,

SMM-специалист:

Советую уделить время тому, что давно откладывали в дальний ящик — книге с закладкой на 13 странице, недосмотренному сериалу, домашним тренировкам. Последнее особенно важно сейчас, ведь большую часть времени мы проводим без активностей. Чтобы моя самоизоляция прошла с пользой, я купила укулеле (маленькая гавайская гитарка) и теперь пробую освоить новый навык.



Не забывайте планировать свой день. Мне сложно держать все задачи в голове, поэтому спасает список дел. В него входят все рабочие моменты, домашние заботы и досуг. Планирование помогает мне рационально использовать время, а также не батониться.

Что посмотреть на самоизоляции Я в очередной раз пересматриваю сериал «Как я встретил вашу маму», потому что он «леген… подожди-подожди, дарный»! Самое то, чтобы поднять настроение. До этого посмотрела «Почему женщины убивают» — сериал из 10 серий.

Когда в редакции никого нет , можно включить любимый фильм altapress.ru

Позаботиться о близких

Максим Герасимюк,

издатель:

Чем заняться? Тут ответ абсолютно понятный. Больше времени уделять своим родителям. Им сейчас тяжелее всего. Чаще с ними встречаться, общаться, подбадривать. Еще я бы порекомендовал почитать фантастику. Все-таки мы попали в некую фантасмогорию буквально за несколько месяцев. И романы Стругацких, Лема и Ефремова будут даже очень кстати.

Что посмотреть на самоизоляции Наверное, какую-нибудь хорошую документалистику. Мне нравится документальный сериал «Вторая мировая война в цвете» — как раз к 9 мая. Очень хорошо сделан и по выдержанному историческому содержанию, и по редкому видеоархиву.

Наготовить на неделю

Александр Шелягин,

выпускающий редактор , корреспондент:

Среди дел, которые помогают не сойти с ума на самоизоляции — катание на детском скейте, вечерние прогулки с семьей (вдали от людей — самоизоляция же), кулинария, дачные делишки, чтение вслух всей семьей, осваивание всех «благ» дистанционного обучения ребенка.

Что посмотреть на самоизоляции Мы с женой за последнее время посмотрели фильмы «Достать ножи», «Двухсотлетний человек» и «Невидимый гость». Неплохие картины.

Не верите в бобров-зомби? А они есть! Вот подтверждающий кадр altapress.ru

Зафлексить с бобрами-зомби

Денис Хадов,

корреспондент отдела новостей:

Пытаюсь самостоятельно развлекать себя. Фильмы, книги, мысли, мысли о фильмах, мысли о книгах, мысли о мыслях. Это когда о чем-то подумал, потом сам с собой поспорил, проиграл в споре, немного разозлился, а потом еще половину дня думаешь и подбираешь варианты, как стоило бы ответить, чтобы выйти в споре победителем. Я бы не сказал, что именно так и сходят с ума на самоизоляции, скорее это еще одна возможность поковыряться в себе. Не думаю, что самоизоляция страшна тому, кто и до этого жил в одиночку.