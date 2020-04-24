Чем заняться дома на самоизоляции: журналисты altapress.ru советуют, как провести карантин с пользой и не сойти с ума

Избавьтесь от лишнего
Рита Перегудова,
корреспондент отдела новостей:
Я советую всем заниматься уборкой: от мытья полов до разбора самых залежалых углов. Так наводится порядок не только дома, но и в голове.
Также не помешает разобрать свои гигабайты контента на компьютерах, жестких дисках, в телефонах, в облачных сервисах, в соцсетях, в почте — удалить ненужное, наконец отписаться от надоевших рассылок, а нужное систематизировать и привести в порядок.
Что посмотреть на самоизоляции
Что может предложить к просмотру журналист, который с завидной регулярностью пишет про местную поножовщину? Конечно же, фильмы про тюрьму.
Топ моих не самых популярных фильмов про тюрьму это «Выстрел в пустоту» (2015), «Три дня на побег» (2010), «Мотылек» (2017), «Жизнь Дэвида Гейла» (2002), Колония Дигнидад (2015).
Посмотрите и поймете, что самоизоляция не так страшна, как заточение в реальной колонии.
Гадать по сериалу
Надежда Тиунова,
корреспондент:
Не понимаю, почему самоизоляция стала такой трудностью. Если дома плохо, это очень тревожный звоночек. Мне — хорошо. На случай любой катастрофы у меня есть пять правил.
1. Не хочешь ничего делать — не делай
2. Гуляй вокруг дома
3. Чаще гладь кота
4. Пей только вкусный чай
5. Танцуй.
Помимо меня в доме есть саксофонист, так что у меня всегда концерт. Если задействовать всю аппаратуру, можно петь караоке и записывать клипы. Развлекаемся репетициями треков к мультикам Диснея.
А еще, прогуливаясь по балкону, мы заметили, что большинство машин дудят нотой «фа». Поэтому иногда мы дудим на саксофоне в ответ и другие ноты.
Что посмотреть на самоизоляции
Мы развлекаемся пересматриванием сериала «Доктор Хаус». Гадаем на болезнях. Это очень весело — орать на весь дом: «Я же говорила, что это герпес!».
Ну или мрачно предрекать: «Стопудово это аутоимунное».
Развлекать соседей
Анастасия Брагина,
SMM-специалист:
Советую уделить время тому, что давно откладывали в дальний ящик — книге с закладкой на 13 странице, недосмотренному сериалу, домашним тренировкам. Последнее особенно важно сейчас, ведь большую часть времени мы проводим без активностей.
Чтобы моя самоизоляция прошла с пользой, я купила укулеле (маленькая гавайская гитарка) и теперь пробую освоить новый навык.
Не забывайте планировать свой день. Мне сложно держать все задачи в голове, поэтому спасает список дел. В него входят все рабочие моменты, домашние заботы и досуг. Планирование помогает мне рационально использовать время, а также не батониться.
Что посмотреть на самоизоляции
Я в очередной раз пересматриваю сериал «Как я встретил вашу маму», потому что он «леген… подожди-подожди, дарный»! Самое то, чтобы поднять настроение.
До этого посмотрела «Почему женщины убивают» — сериал из 10 серий.
Позаботиться о близких
Максим Герасимюк,
издатель:
Чем заняться? Тут ответ абсолютно понятный. Больше времени уделять своим родителям. Им сейчас тяжелее всего. Чаще с ними встречаться, общаться, подбадривать.
Еще я бы порекомендовал почитать фантастику. Все-таки мы попали в некую фантасмогорию буквально за несколько месяцев. И романы Стругацких, Лема и Ефремова будут даже очень кстати.
Что посмотреть на самоизоляции
Наверное, какую-нибудь хорошую документалистику. Мне нравится документальный сериал «Вторая мировая война в цвете» — как раз к 9 мая. Очень хорошо сделан и по выдержанному историческому содержанию, и по редкому видеоархиву.
Наготовить на неделю
Александр Шелягин,
выпускающий редактор, корреспондент:
Среди дел, которые помогают не сойти с ума на самоизоляции — катание на детском скейте, вечерние прогулки с семьей (вдали от людей — самоизоляция же), кулинария, дачные делишки, чтение вслух всей семьей, осваивание всех «благ» дистанционного обучения ребенка.
Что посмотреть на самоизоляции
Мы с женой за последнее время посмотрели фильмы «Достать ножи», «Двухсотлетний человек» и «Невидимый гость». Неплохие картины.
Зафлексить с бобрами-зомби
Денис Хадов,
корреспондент отдела новостей:
Пытаюсь самостоятельно развлекать себя. Фильмы, книги, мысли, мысли о фильмах, мысли о книгах, мысли о мыслях.
Это когда о чем-то подумал, потом сам с собой поспорил, проиграл в споре, немного разозлился, а потом еще половину дня думаешь и подбираешь варианты, как стоило бы ответить, чтобы выйти в споре победителем.
Я бы не сказал, что именно так и сходят с ума на самоизоляции, скорее это еще одна возможность поковыряться в себе. Не думаю, что самоизоляция страшна тому, кто и до этого жил в одиночку.
Что посмотреть на самоизоляции
На днях устроил себе «треш-просмотры»: посмотрел «Бобры-зомби», «Пираньяконда» и «Лавалантула». И если про бобров все понятно — они зомби, а пираньяконда — генетическая смесь пираньи и анаконды, которая одновременно отрывает куски и душит, то с последним случаем не все так прозрачно. Но, если понять логику авторов треш-фильмов, можно догадаться, что речь идет об огромном пауке (тарантуле) состоящем из лавы — лавалантула.
А теперь представь, если на людей одновременно нападут бобры-зомби, пираньяконды и лавалантулы? Месячная самоизоляция покажется не тяжелее, чем одна смена работы сторожем в детском саду. И это я даже не вспоминаю про адский смерч из акул, или акул, прогрызших тоннели во льдах и покусавших полярников.