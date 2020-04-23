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Сергей Шубенков признался, что тренируется на балконе, играет на бас-гитаре и бегает по Барнаулу

Легкоатлет Сергей Шубенков в самоизоляции общается с семьей, играет в компьютерные игры и смотрит кино, но не забывает о спорте. О том, как проходят его дни дома, спортсмен рассказал и показал изданию «Спорт Экспресс».

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Сам факт необходимости быть в четырех стенах Шубенкова не сильно напугал, потому что находиться дома всегда комфортно. Ситуация в городе пока позволяет бегать на улице и изредка бывать на свежем воздухе.

«На карантине перестал читать, потому что не хватает времени. Раньше очень часто летал и чтение было самым обычным и частым занятием — а сейчас больше общаюсь с семьей и занят другими делами, стало не до книг! Когда сын спит, могу развлечься компьютерными играми или фильмами», — рассказал легкоатлет.

Также у него дома есть бас-гитара и синтезатор, но играет Шубенков нечасто, все тусовки теперь только через интернет.

«Когда-то давно хотели спилить перила на балконе. Хорошо, что не сделали! Теперь балкон — главная территория спорта. Беру специальные резинки и делаю разную силовую работу, пространство позволяет нормально тренироваться», — добавил спортсмен.

Ранее Сергей Шубенков поддержал перенос Олимпиады в Токио из-за угрозы распространения Covid-19, но заметил, что ему бы этого не хотелось.

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