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Спорт

Шубенков рассказал, что самое неприятное в переносе Олимпиады

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков поддержал перенос Олимпиады в Токио из-за угрозы распространения Covid-19, но заметил, что ему бы этого не хотелось. Во Всероссийской федерации легкой атлетики нашли позитив в таком решении.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
https://www.instagram.com/sergey.shubenkov/

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа, но по решению МОК ее сдвинули на 2021 год. Шубенков признал, что это правильное решение.

«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял. Самое неприятное во всём этом, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Игры-2020 стали первыми в истории, которые было решено перенести, отмечает Газета.ру.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко считает этот перенос дополнительным шансом улучшить ситуацию с российскими легкоатлетами.

«У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога с World Athletics изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия россиян в крупных международных соревнованиях, так и со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи», — сказал он.

Ранее Сергей Шубенков эмоционально высказался об истерии с туалетной бумагой.

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