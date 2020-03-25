Шубенков рассказал, что самое неприятное в переносе Олимпиады

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа, но по решению МОК ее сдвинули на 2021 год. Шубенков признал, что это правильное решение.
«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял. Самое неприятное во всём этом, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
Игры-2020 стали первыми в истории, которые было решено перенести, отмечает Газета.ру.
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко считает этот перенос дополнительным шансом улучшить ситуацию с российскими легкоатлетами.
«У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога с World Athletics изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия россиян в крупных международных соревнованиях, так и со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи», — сказал он.
Ранее Сергей Шубенков эмоционально высказался об истерии с туалетной бумагой.