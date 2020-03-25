Шубенков рассказал, что самое неприятное в переносе Олимпиады

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа, но по решению МОК ее сдвинули на 2021 год. Шубенков признал, что это правильное решение.

«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял. Самое неприятное во всём этом, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться», — цитирует спортсмена «Чемпионат».