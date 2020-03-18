Сергей Шубенков эмоционально высказался об истерии с туалетной бумагой

Сергей Шубенков дал интервью sport-express.ru, в котором выразил свое мнение о ситуации с пандемией коронавируса, всемирной панике, переносе Олимпиады и почему на него косо смотрят. Altapress.ru выбрал яркие цитаты алтайского спортсмена.

Об Ухани

Кому ни говорю, что мои последние соревнования были в Ухани — все начинают косо смотреть. Потом, когда узнают, что это было еще в конце октября, более или менее успокаиваются.

О теории заговора

В теорию заговора мировых правительств мне не особо верится. Жизнь — необычайно сложная штука, а тупости у людей хватает. Думаю, все как всегда банальнее. История с китайскими рынками, где куча гадов, которые в природе друг друга не встречают и вдруг вирус из одного попал в другого, что-то мутировало, а это нечто подхватил человек — кажется мне вполне разумным объяснением.

О туалетной бумаге

Это хотя бы можно понять: продукты, долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так? А с этого и началось. Но почему продолжается до сих пор? Ведь симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки.

О Барнауле

Перебдеть — это хорошо. Но до абсурда доводить тоже не надо. Вот в моем городе (Барнауле) заболеваний пока нет. Однако зачем-то вузы уже закрыли до конца месяца. Если сейчас всех дома оставят, кому работать?

О переносе Олимпиады

Об этом пока говорить бессмысленно.

Ранее altapress.ru сообщал, что 16 марта министерство спорта Алтайского края издало приказ об отмене в регионе всех спортивных и физкультурных мероприятий. В списке основных на вторую половину месяца их больше 20.