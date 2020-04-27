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Жизнь

Путин может продлить режим самоизоляции до 11 мая

Президент России Владимир Путин 28 апреля может продлить режим самоизоляции в России почти до середины мая, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, на вторник 28 апреля запланировано совещание Путина с главами регионов.

Предположительно, в ходе мероприятия президент сделает заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом.

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 апреля президент заслушает отчеты глав регионов.

«После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка <… > даст установки на последующий период, мы, соответственно, скорректируем свои действия», — сказал Аксенов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин даст новые оценки перспектив ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничений.

Ранее сообщалось, что россиян ждут новые правила жизни даже после снятия режима самоизоляции.

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