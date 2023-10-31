31 октября
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Экономика

Число взявших кредиты россиян выросло до 47 млн человек

Общее число взявших кредиты и оформивших займы россиян достигло 47 млн человек, сообщает Банк России.

Кредитная карта.
Кредитная карта.
Открытые источники.

Многие имеют три и более кредита — 11,2 млн человек, у которых есть ипотека, уже более 10 млн.

Популярностью пользуются кредитные карты — число владельцев составило 23 млн, пишет bfm.ru.

Цифра

По данным на 1 января 2023 года, население России составило чуть больше 146,44 млн человек, пишет РБК.

Ключевая и кредиты

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян. Величина ключевой ставки Центробанка влияет на экономику страны и личные финансы россиян. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.

Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.

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