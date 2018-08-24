«Чистка» кадров: Сбербанк сократил почти 11 тыс сотрудников

Сбербанк за первые два квартала 2018 года сократил 10,9 тыс. работников. Не исключено дальнейшее сокращение штата.

Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов сообщил, что для него важны контроль над затратами и общая эффективность, пишет RNS. На вопрос о сокращении сотрудников во II полугодии текущего года он ответил, что не исключает такого хода событий.

В I квартале численность сотрудников Сбербанка уменьшилась на 5,3 тыс. человек по сравнению с состоянием на конец 2017 года. Во II квартале — на 5,6 тыс. человек.

В банке сообщили агентству ura.ru, что проводят «оптимизацию численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые». «Снижение численности <сотрудников> носит органический характер», — резюмировали в Сбербанке.

Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал уменьшение численности сотрудников к 2025 году на 13,8 процента. Ориентиром он назвал 280 тыс. работников против 325 тысяч в 2017 году.