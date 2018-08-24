«Чистка» кадров: Сбербанк сократил почти 11 тыс сотрудников

Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов сообщил, что для него важны контроль над затратами и общая эффективность, пишет RNS. На вопрос о сокращении сотрудников во II полугодии текущего года он ответил, что не исключает такого хода событий.
В I квартале численность сотрудников Сбербанка уменьшилась на 5,3 тыс. человек по сравнению с состоянием на конец 2017 года. Во II квартале — на 5,6 тыс. человек.
В банке сообщили агентству ura.ru, что проводят «оптимизацию численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые». «Снижение численности <сотрудников> носит органический характер», — резюмировали в Сбербанке.
Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал уменьшение численности сотрудников к 2025 году на 13,8 процента. Ориентиром он назвал 280 тыс. работников против 325 тысяч в 2017 году.