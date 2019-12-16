Что делать предпринимателям, которых с 1 января 2020 года лишают ЕНВД

Меньше месяца осталось до того момента, когда предприниматели, торгующие меховыми изделиями, обувью и лекарственными препаратами, лишатся возможности применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Сейчас им нужно оперативно принять решение о переходе на другую систему налогообложения. От его правильности будет зависеть дальнейшая перспектива каждой конкретной торговой точки. Altapress.ru изучил возможные варианты перехода.

Время действия ЕНВД с 1 января 2020 года заканчивается для субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся реализацией маркированных меховых изделий, лекарств и обуви. Об этом со ссылкой на изменения в Налоговом кодексе РФ недавно напомнила региональная инспекция Федеральной налоговой службы.

По словам главного госналогинспектора УФНС Сергея Дукова, реализация этих товаров «не будет относиться к розничной торговле, в части применения системы ЕНВД в отношении этих видов деятельности. Доходы от указанных видов торговли должны облагаться в рамках общей системы налогообложения либо упрощенной системы».

Отжил свое

Почему «вмененка» попала в немилость? Из комментариев главы Минфина Антона Силуанова следует, что ЕНВД используется бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Формулировка ФНС чуть более деликатна: ЕНВД применяется «для генерации ненаблюдаемых доходов».

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Наиболее «свежая» позиция федерального центра по этому вопросу содержится в письме Минфина, вышедшем в октябре. Этот документ (есть в базе системы «КосультантПлюс» — Прим. Altapress.ru) фактически снял с повестки инициативу о сохранении «вмененки», с которой ранее выступала «ОПОРа России».

Минфин России прямо указал: «ЕНВД не учитывает масштабы экономической деятельности и применяется вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика.

На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсутствовали современные технологии налогового администрирования, в связи с этим было принято решение об исчислении ЕНВД с физических показателей (площадь торгового зала, количество автотранспортных средств, работников и т.д.)».

Теперь на федеральном уровне отмечают, что с развитием цифровых технологий совершенствуется применение контрольно-кассовой техники, она работает в режиме онлайн-касс.

У налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физических показателей, что приводит к злоупотреблениям со стороны предпринимателей. Поэтому продление ЕНВД представляется нецелесообразным.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

«Спасибо Минфину за честность. Он по-честному пишет, что „ЕНВД отменяем, чтобы побольше брать налогов“. Вот и все», — прокомментировал Владимир Туров, гендиректор консалтинговой компании «Туров и партнеры».

Скорее всего, с 2021 года ЕНВД будет отменен полностью, для всех видов предпринимательской деятельности, где его можно пока применять.

Калькулятор в руки

Плательщики ЕНВД сейчас оказались перед выбором — общая система налогообложения или «упрощенка»?

Налоговый консультант Алексей Кулагин, к которому Altapress.ru обратился за комментарием, считает, что при принятии решения нужно «просчитывать» каждую конкретную торговую точку.

— Алексей Владимирович , какие цели , на ваш взгляд , преследовало государство , отменяя в данном случае ЕНВД? Речь действительно идет о борьбе со схемами по дроблению бизнеса?

— Однозначно, главная цель — повышение наполняемости бюджета. Мотивировку о борьбе с дроблением бизнеса считаю отвлекающим маневром, так как в этом случае надо отменять и упрощенную систему налогообложения. Этот спецрежим также используются при дроблении.

Алексей Кулагин. Олег Богданов

— Выбор какой системы налогообложения сейчас будет правильным для предпринимателя?

— Для подавляющего большинства налогоплательщиков выгоднее будет применение упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Однако каждый случай потребует индивидуального подхода и расчетов.

— Можно ли утверждать , что для большинства плательщиков лишение права применять ЕНВД и переход на одну из систем будет в итоге означать снижение доходности?

— В большинстве случаев — да. Поскольку субъекты предпринимательской деятельности в основной массе осознанно подходили к выбору системы налогообложения. В выигрыше могут оказаться лишь те, кто ранее неправильно просчитал налоговую нагрузку, но работал на ЕНВД.

— Как правильно и в какие сроки плательщику нужно сейчас технически перейти на иную систему?

— Здесь статья 346.14 Налогового кодекса РФ указывает: срок подачи уведомления — до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. Таким образом, в эти сроки необходимо подать в налоговый орган уведомление об изменении объекта налогообложения по форме, рекомендованной приказом ФНС России 2 ноября 2012 года (№ ММВ-7−3/829@).

Налоги. СС0

— Еще один важный момент: в разных источниках сейчас указываются разные сроки вступления этих изменений в силу. Все-таки с какого периода плательщикам придется отказаться от ЕНВД?

— По маркированным товарам — с 1 января 2020 года. По остальным не буду давать прогнозы — слишком быстро у нас все меняется (до 2024 года в России планируется значительно расширить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. — Прим Altapress.ru).

Условный расчет налоговой нагрузки на торговую точку при разных системах налогообложения