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Экономика

Что делать россиянам, у которых остались доллары, рассказал эксперт

На сегодняшний день доллары и евро лучше не продавать, так как валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, рассказал глава Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников, сообщает «Прайм».

Юань.
Юань.
открытые источники в интернете

По его словам, плюс заключается в том, что на данный момент доллары в России.

Отрицательную сторону эксперт видит в том, что в случае жесткого сценария, а именно, полного запрета системы SWIFT и эмбарго на поставку нефти из России, финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара и свободного валютного рынка не будет.

Аналитик объяснил — при таком развитии сценария фиксированный курс доллара не обрадует его держателей, указывает Газета.Ru.

Черный рынок

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий пока маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — заключил Верников.

4 марта на старте торгов доллар вырос до 112,5 рубля, евро — до 125.

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