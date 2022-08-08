8 августа
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Экономика

Что такое госкомпенсация долгов по зарплате, и кто сможет ее получить

Законопроект о госкомпенсации долгов по зарплате разработали в Минтруде. Его доработанную версию рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия, Рассказываем, кому и почему будут возмещать деньги.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Чьи долги будут хотят погашать?

Погашать долги будут перед сотрудниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний, ссылается rg.ru на текст законопроекта.

Какие задолженности будут компенсировать?

По новому законопроекту, погашать смогут задолженность по зарплате за три месяца до признания компании банкротом. Деньги на это будут выделять из федерального бюджета.

Какую сумму не сможет превышать госкомпенсация?

Госкомпенсация не сможет превышать три среднемесячные зарплаты по региону, где находится работодатель-должник.

Сколько штрафов накладывают на предприятия?

По информации Роструда, в 2019 году общая сумма наложенных административных штрафов по трудовым нарушениям составила 3762,9 млн рублей, в 2020 году — 3710,3 млн рублей, а за первое полугодие 2021 года — 1368 млн рублей.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

А сколько работодатели-банкроты должны сотрудникам?

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году работодатели-банкроты задолжали своим сотрудникам 2380,2 млн рублей. При этом удалось добиться выплаты только 823 млн рублей задолженности.

«Все-таки осталась ситуация, когда долги вернуть не удается, поскольку конкурсной массы (имущества предприятия) не хватает для полной расплаты», — поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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