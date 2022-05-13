Что такое торговый эквайринг и почему он выгоден бизнесу

Торговый эквайринг для ИП — услуга, предоставляемая банками, чтобы торговые точки могли принимать оплату от клиентов безналичным расчетом. Для этого достаточно приложить банковскую карту или устройство с функцией NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия) к POS-терминалу (Point Of Sale — точка продажи, техническое устройство для приема платежей с помощью банковских карт), после чего платеж будет произведен.

Торговый эквайринг особенно востребован в следующих сферах бизнеса:

продовольственные , промтоварные , строительные и прочие магазины;

промтоварные строительные и прочие магазины; медицинские центры и клиники;

заведения общественного питания;

салоны красоты , парикмахерские , косметологические и фитнес-центры и т.д.

То есть в тех сферах, которые подразумевают прием платежей от клиентов — физических лиц.

Почему торговый эквайринг выгоден бизнесу

Если подключить торговый эквайринг, прием платежей удастся сделать более удобным, простым и быстрым. Не придется постоянно искать сдачу, проверять купюры на подлинность и т.д.

Торговая точка, на которой установлен POS-терминал, имеет больше клиентов. Это связано с тем, что не все носят с собой наличные деньги. Имея возможность принимать безналичные платежи, удастся не упустить продажи. Кроме того, наличие POS-терминала повышает репутацию в глазах клиента.

Торговый эквайринг. Фото предоставлено рекламодателем

Принцип работы торгового эквайринга

Торговый эквайринг работает по следующему принципу:

Клиент прикладывает банковскую карту или устройство с NFC к POS-терминалу. Данные отправляются банку-эквайера , который принимает и обрабатывает безналичные платежи для данной торговой точки. Банк-эквайер отправляет запрос на списание денежных средств банку-эмитенту , в котором у клиента открыт банковский счет. Необходимая сумма блокируется на счете клиента , банк-эмитент получает ответ , о том , что все в порядке , деньги можно списать. Банк-эквайер формирует документы о получении денежных средств для клиента и продавца , передает подтверждение в банк-эмитент. Деньги со счета клиента поступают эквайеру , а через определенный временной отрезок он переводит его на счет продавца.

Внешне все происходит значительно проще — клиент прикладывает карту к POS-терминалу. Через несколько секунд сумма списывается с его счета, после чего выдается чек.

Торговый эквайринг. Фото предоставлено рекламодателем

В каком банке лучше подключить торговый эквайринг

Торговый эквайринг для бизнеса предоставляют многие банки. Рассмотрим самые популярные, клиентами которых являются крупные магазины.

Банк ВТБ ( ПАО) ( Генеральная лицензия Банка России № 1000)

Для подключения услуги достаточно заполнить заявку на официальном сайте банка. После этого перезвонит менеджер и обсудит все условия ее предоставления. В отделение нужно будет прийти только один раз для подписания договора.

ПAO «Промсвязьбанк» ( Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014)

Этот банк включен в ТОП-10 банков по размеру активов. Подключение торгового эквайринга в Промсвязьбанке обладает следующими преимуществами:

зачисление денежных средств уже на следующий день после проведения платежа , в том числе и в выходные;

в том числе и в выходные; предоставление бесплатной отчетности на электронную почту;

бесплатное техническое сопровождение POS-терминалов;

сим-карта для терминалов и ее обслуживание за 0 рублей;

подключение всего по 2 документам.

ПАО Банк «ФК Открытие» ( Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014)

Преимущества подключение услуги в банке Открытие:

бесплатная установка терминала;

круглосуточная техническая поддержка;

возможность как приобретения терминала у партнера банка , так и его оформление в аренду.

АО «Тинькофф Банк» ( Лицензия ЦБ РФ № 2673)

Заявка на подключение эквайринга подается удаленно на официальном сайте банка. После этого представители Тинькофф приезжают на торговую точку и устанавливают все оборудование. Также на месте подписывается договор на оказание услуг. Плюсом эквайринга от данного банка является то, что терминал предоставляется бесплатно, обслуживание сим-карт для него тоже за 0 рублей.