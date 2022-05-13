Что такое торговый эквайринг и почему он выгоден бизнесу

Торговый эквайринг особенно востребован в следующих сферах бизнеса:
- продовольственные, промтоварные, строительные и прочие магазины;
- медицинские центры и клиники;
- заведения общественного питания;
- салоны красоты, парикмахерские, косметологические и фитнес-центры и т.д.
То есть в тех сферах, которые подразумевают прием платежей от клиентов — физических лиц.
Почему торговый эквайринг выгоден бизнесу
Если подключить торговый эквайринг, прием платежей удастся сделать более удобным, простым и быстрым. Не придется постоянно искать сдачу, проверять купюры на подлинность и т.д.
Торговая точка, на которой установлен POS-терминал, имеет больше клиентов. Это связано с тем, что не все носят с собой наличные деньги. Имея возможность принимать безналичные платежи, удастся не упустить продажи. Кроме того, наличие POS-терминала повышает репутацию в глазах клиента.
Принцип работы торгового эквайринга
Торговый эквайринг работает по следующему принципу:
- Клиент прикладывает банковскую карту или устройство с NFC к POS-терминалу. Данные отправляются банку-эквайера, который принимает и обрабатывает безналичные платежи для данной торговой точки.
- Банк-эквайер отправляет запрос на списание денежных средств банку-эмитенту, в котором у клиента открыт банковский счет.
- Необходимая сумма блокируется на счете клиента, банк-эмитент получает ответ, о том, что все в порядке, деньги можно списать.
- Банк-эквайер формирует документы о получении денежных средств для клиента и продавца, передает подтверждение в банк-эмитент.
- Деньги со счета клиента поступают эквайеру, а через определенный временной отрезок он переводит его на счет продавца.
Внешне все происходит значительно проще — клиент прикладывает карту к POS-терминалу. Через несколько секунд сумма списывается с его счета, после чего выдается чек.
В каком банке лучше подключить торговый эквайринг
Торговый эквайринг для бизнеса предоставляют многие банки. Рассмотрим самые популярные, клиентами которых являются крупные магазины.
Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России № 1000)
Для подключения услуги достаточно заполнить заявку на официальном сайте банка. После этого перезвонит менеджер и обсудит все условия ее предоставления. В отделение нужно будет прийти только один раз для подписания договора.
ПAO «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014)
Этот банк включен в ТОП-10 банков по размеру активов. Подключение торгового эквайринга в Промсвязьбанке обладает следующими преимуществами:
- зачисление денежных средств уже на следующий день после проведения платежа, в том числе и в выходные;
- предоставление бесплатной отчетности на электронную почту;
- бесплатное техническое сопровождение POS-терминалов;
- сим-карта для терминалов и ее обслуживание за 0 рублей;
- подключение всего по 2 документам.
ПАО Банк «ФК Открытие» (Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014)
Преимущества подключение услуги в банке Открытие:
- бесплатная установка терминала;
- круглосуточная техническая поддержка;
- возможность как приобретения терминала у партнера банка, так и его оформление в аренду.
АО «Тинькофф Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 2673)
Заявка на подключение эквайринга подается удаленно на официальном сайте банка. После этого представители Тинькофф приезжают на торговую точку и устанавливают все оборудование. Также на месте подписывается договор на оказание услуг. Плюсом эквайринга от данного банка является то, что терминал предоставляется бесплатно, обслуживание сим-карт для него тоже за 0 рублей.