16 мая
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Экономика

Что такое торговый эквайринг и почему он выгоден бизнесу

Торговый эквайринг для ИП — услуга, предоставляемая банками, чтобы торговые точки могли принимать оплату от клиентов безналичным расчетом. Для этого достаточно приложить банковскую карту или устройство с функцией NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия) к POS-терминалу (Point Of Sale — точка продажи, техническое устройство для приема платежей с помощью банковских карт), после чего платеж будет произведен.

Торговый эквайринг.
Торговый эквайринг.
Фото предоставлено рекламодателем

Торговый эквайринг особенно востребован в следующих сферах бизнеса:

  • продовольственные, промтоварные, строительные и прочие магазины;
  • медицинские центры и клиники;
  • заведения общественного питания;
  • салоны красоты, парикмахерские, косметологические и фитнес-центры и т.д.

То есть в тех сферах, которые подразумевают прием платежей от клиентов — физических лиц.

Почему торговый эквайринг выгоден бизнесу

Если подключить торговый эквайринг, прием платежей удастся сделать более удобным, простым и быстрым. Не придется постоянно искать сдачу, проверять купюры на подлинность и т.д.

Торговая точка, на которой установлен POS-терминал, имеет больше клиентов. Это связано с тем, что не все носят с собой наличные деньги. Имея возможность принимать безналичные платежи, удастся не упустить продажи. Кроме того, наличие POS-терминала повышает репутацию в глазах клиента.

Торговый эквайринг.
Торговый эквайринг.
Фото предоставлено рекламодателем

Принцип работы торгового эквайринга

Торговый эквайринг работает по следующему принципу:

  1. Клиент прикладывает банковскую карту или устройство с NFC к POS-терминалу. Данные отправляются банку-эквайера, который принимает и обрабатывает безналичные платежи для данной торговой точки.
  2. Банк-эквайер отправляет запрос на списание денежных средств банку-эмитенту, в котором у клиента открыт банковский счет.
  3. Необходимая сумма блокируется на счете клиента, банк-эмитент получает ответ, о том, что все в порядке, деньги можно списать.
  4. Банк-эквайер формирует документы о получении денежных средств для клиента и продавца, передает подтверждение в банк-эмитент.
  5. Деньги со счета клиента поступают эквайеру, а через определенный временной отрезок он переводит его на счет продавца.

Внешне все происходит значительно проще — клиент прикладывает карту к POS-терминалу. Через несколько секунд сумма списывается с его счета, после чего выдается чек.

Торговый эквайринг.
Торговый эквайринг.
Фото предоставлено рекламодателем

В каком банке лучше подключить торговый эквайринг

Торговый эквайринг для бизнеса предоставляют многие банки. Рассмотрим самые популярные, клиентами которых являются крупные магазины.

Банк ВТБ (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России № 1000)

Для подключения услуги достаточно заполнить заявку на официальном сайте банка. После этого перезвонит менеджер и обсудит все условия ее предоставления. В отделение нужно будет прийти только один раз для подписания договора.

ПAO «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014)

Этот банк включен в ТОП-10 банков по размеру активов. Подключение торгового эквайринга в Промсвязьбанке обладает следующими преимуществами:

  • зачисление денежных средств уже на следующий день после проведения платежа, в том числе и в выходные;
  • предоставление бесплатной отчетности на электронную почту;
  • бесплатное техническое сопровождение POS-терминалов;
  • сим-карта для терминалов и ее обслуживание за 0 рублей;
  • подключение всего по 2 документам.

ПАО Банк «ФК Открытие» (Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014)

Преимущества подключение услуги в банке Открытие:

  • бесплатная установка терминала;
  • круглосуточная техническая поддержка;
  • возможность как приобретения терминала у партнера банка, так и его оформление в аренду.

АО «Тинькофф Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 2673)

Заявка на подключение эквайринга подается удаленно на официальном сайте банка. После этого представители Тинькофф приезжают на торговую точку и устанавливают все оборудование. Также на месте подписывается договор на оказание услуг. Плюсом эквайринга от данного банка является то, что терминал предоставляется бесплатно, обслуживание сим-карт для него тоже за 0 рублей.

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