«Что-то надо делать»: глава АКЗС Романенко объяснил, почему бедный край не привлекает большие деньги

Романенко отметил, что алтайский парламент не скатился в формат политических разборок, а работал на благо региона.

«Я считаю, что АКЗС седьмого созыва следовало одной главной цели — развитию региона и дальнейшему росту благосостояния жителей. Было много важных законов в социальном, экономическом и аграрном направлениях, например, в части зарплаты в сферах образования и здравоохранения, поддержки бизнеса в ковидный год и в условиях отмены ЕНВД, газификации и многих других. Политическое лобби, конечно, было. А накануне выборов это стало еще ярче. Но, тем не менее, мы отработали конструктивно и принимали важные решения», — подчеркнул он.

При этом, добавил Романенко, есть много моментов, в которых депутаты не доработали — это, прежде всего, низкие доходы населения.

«Все негативное в Алтайском крае ­- миграция, кадровые проблемы, критика и протесты — кроются в этом. И я, как бюджетник, не вижу, как за счет правового поля привлечь больший объем инвестиций в экономику, чем есть уже сейчас», — признался председатель АКЗС.

Александр Романенко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

По мнению Романенко, региону нужна несколько иная база, чтобы развивать экономику и более полноценно формировать доходы бюджета.

«У нас нет угля, полезных ископаемых, крупного инвестиционного проекта. Но что-то надо делать, в том числе в рамках законодательства, чтобы инвесторы к нам шли», — отметил глава алтайских депутатов.

Зато наконец стали говорить о проблемах бедности в крае. Впрочем, и раньше этого не замалчивали, но это было очень больной темой, оттого и немного скрытой.

«Хотя делали многое. Надо отдать должное Александру Богдановичу, при нем были заложены многие аспекты господдержки», — вспомнил Романенко бывшего губернатора края Карлина.

Глава АКЗС уверен, что людям надо честно говорить, чего власть достигла и чего не достигла: «Где у нас мало силенок, где мы не справимся без поддержки федерального центра — люди должны понимать перспективу жизни в регионе».

Ранее алтайские единороссы отчитались о своих достижениях за пять лет тяжелой работы — рекорд за рекордом.