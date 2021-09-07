Чтобы жить стало лучше. Народный избранник и алтайский предприниматель Алексей Найден рассказал о родной земле и самом ценном

Хоть прописка и барнаульская, но сердцем и душой Алексей Найден болеет за родной Камень-на-Оби, где проводит большее количество времени — занимается семейным фермерским бизнесом. О наболевших проблемах в сельском хозяйстве и о том, как можно самим делать жизнь на селе лучше, он рассказал в интервью altapress.ru.

Нужно больше поддержки

— Как член аграрного комитета в АКЗС и при этом сами занимаясь растениеводством , можете назвать проблемы , которые еще предстоит решить в сельском хозяйстве?

— Проблемы из года в год одни и те же. Вот, например, низкие закупочные цены на молоко и мясо. Мы пытаемся жаловаться в антимонопольную службу, чтобы привлекать скупщиков к ответственности за сговор, но эти дела идут очень сложно и долго. Нужно думать, как законодательно это изменить, чтобы оперативнее реагировать на такие сигналы.

В целом я считаю, сельхозтоваропроизводителям в нашем крае нужна более серьезная финансовая поддержка. То, что мы сейчас получаем, это копейки, от которых многие готовы и отказаться.

Животноводам предоставляется более существенная поддержка, но там и проблем больше и окупаемость дольше. Фермерам это невыгодно. Даже судя по себе: когда мы держали коров, полагалась субсидия 1,3 миллиона. Сейчас коров не держим, получаем 300 тысяч, но на эти деньги даже месячную зарплату выдать не сможем.

Если мы хотим управлять ценами, чтобы вручную президенту не приходилось включаться и пытаться регулировать их, нужна сильная программа поддержки. Я считаю, нужно гораздо больше помогать, и не все у фермеров хорошо.

Многие аграрии выбирают растениеводство, потому что здесь гораздо более быстрая окупаемость и этим заниматься объективно проще.

Вот, например, сегодня я смотрю, у нас лен по 60 рублей. И я знаю, какая у него себестоимость и просчитываю, сколько заработаю. Так зачем мне сеять пшеницу, на которой я не заработаю ничего? Поэтому я сею лен. И так каждый — сам себе хозяин, и никто на это повлиять не может. Если бы была более существенная поддержка, тогда нам могли бы прописывать условия — что сеять, а что нет. Наверное, пока такой возможности нет.

Одна из самых острых проблем в сельском хозяйстве — нехватка рабочих рук. Вроде и зарплату предлагаем высокую, а люди все равно не хотят работать на полях.

— Кстати , как в этом году с урожаем?

— С озимыми плохо, потому что июнь был сухой. Урожайность в итоге очень слабая. Но в других районах, например, в Целинном, в предгорьях — все нормально. Просто наша каменская зона в этом плане рискованная — у нас засуха очень ощутима. Как с яровыми культурами — пока еще не знаем.

Алексей Найден. Фото из архива Найдена А. Ф.

Жителям виднее

— Алексей Федорович , в одном из интервью вы говорили , что жизнь села и его развитие во многом зависит от самих жителей. Помогает в этом краевая программа местных инициатив?

— Я считаю, что это одна из самых удачных программ, которые у нас сегодня реализуются в крае. Кстати, в самом начале действия программы Камень-на-Оби как малый город был территорией, в которой не предполагалась ее реализация, но потом удалось распространить ее действия и на малые города. Так что в ближайшем будущем планируется несколько проектов по этой программе воплотить в жизнь. Пока готовятся необходимые документы.

Конечно, люди на селе опасались, что ничего из этого не получится, не дадут ничего сделать. Но сейчас те, кто уже поучаствовал, поняли, что государство действительно выделяет средства. Просто нужна инициатива, так сказать, снизу. Организованно собраться, решить и воплощать в жизнь именно то, что нужно.

Если раньше, можно сказать, заставляли людей участвовать, то теперь они уже с удовольствием приходят с инициативами сами. Кому как не самим жителям виднее, что нужно сделать в первую очередь?

Лично мне нравится, когда человек сам участвует в том или ином проекте, вкладывает собственные силы. Он потом дорожит и гордится этим объектом еще больше. Это очень ценно.

— Какие из последних таких проектов можете назвать?

— Я думаю, что очень важно строительство новых спортивных площадок. Особенно в тех селах, где есть малокомплектные школы, в которых нет своего спортзала. Ребятишкам нужно заниматься спортом — это здоровье, а дети — наше будущее. Спортплощадки очень востребованы.

Например, в Крутихинском районе за время действия программы обустроили пять спортивных площадок и две детские.

Есть и другие первоочередные, важные проекты такие как строительство водонапорных башен, водопроводов, дорог. Когда приходят люди с этими проблемами, вместе стараемся найти решение, думаем над разными источниками финансирования.

Часто по программе местных инициатив эти наболевшие вопросы можно решить гораздо быстрее и эффективнее, чем, например, по краевой инвестиционной программе.

Алексей Найден. Фото из архива Найдена А. Ф.

Ради будущего

— Вы также курируете и национальные проекты. Чего удалось добиться благодаря им?

— Могу привести отличный пример из Камня-на-Оби. С 2013 года тянулся вопрос с детским садиком «Умка». Уже вошли в краевую программу «85×85», и тут у нас появился нацпроект «Демография», благодаря которому удалось получить федеральные средства — без малого 200 миллионов рублей.

Это первое дошкольное учреждение, построенное за последние 15 лет в Каменском районе. И это один из наших самых ярких примеров работы по нацпроектам.

Также наконец решили вопрос по строительству школ в Камне. Губернатор уже дал поручение выделить денежные средства на разработку проектно-сметной документации.

Изначально мы не могли определиться, где строить школу. Центр — очень густонаселенный район, но есть еще район старого аэродрома, так мы его называем. Там частный сектор, где живет много молодых семей.

В итоге решили строить две школы — в центре на 825 мест и на 380 мест на окраине. Первым делом туда заведем коммуникации — свет, воду, канализацию. Этим мы, к слову, решаем и еще одну застоялую проблему с выделением земли многодетным семьям. У нас в очереди очень много семей, а обязательное условие для предоставления земли в том, чтобы к участку были подведены все коммуникации.

— Еще в 2005 году вас наградили знаком «Почетный меценат и благотворитель». А в самые тяжелые времена в начале пандемии вы занимались поставкой продуктовых наборов для ковидных больниц. Сейчас вы продолжаете поддерживать связь с медиками , готовы прийти им на помощь , если потребуется?

— Конечно, буквально сегодня я был в Каменской центральной больнице, встречался с главным врачом Олегом Войтовым. Мы в тесной связке, общаемся, если возникают проблемы — решаем совместно.

В сентябре, кстати, планируем провести на базе больницы большую встречу с участием главврачей крупных медцентров края, обсудить тему нацпроекта «Демография». Ясно, что медицина в этом смысле играет не ведущую роль, но все же она есть.

Тем более, сейчас решается вопрос по строительству в Камне-на-Оби межрайонного Диагностического центра, что также стоит обговорить.

Алексей Найден. Фото из архива Найдена А. Ф.

«Мы вас знаем , вы с ним очень похожи»

— Вы активно принимаете участие в разных мероприятиях в селах. Это и встречи с педагогами , и различные спортивные мероприятия , даже лично навестили несколько семей в селе Поперечное на юбилее. Вас вообще в Каменском районе , наверное , каждый. Как вам удалось выстроить такую прочную коммуникацию с жителями?

— Я хоть и прописан в Барнауле, но родился и живу по большей части в Камне-на-Оби. Здесь мои близкие, здесь и отец, и мама, и братья. Так сложилось, что, занимаясь сельским хозяйством, проводишь на полях весь сезон посевной и уборочной.

Я здесь родился и вырос. Не последнюю роль сыграл отец: с кем не встречаюсь сегодня, все его знают, помнят, благодарят. Говорят, вот был Парфенов у нас еще при советской власти (Евгений Ерофеевич Парфенов — первый секретарь Каменского горкома КПСС с 1961 по 1988 год, — прим. ред) и вот был Найден (Федор Николаевич Найден — возглавлял Камень-на-Оби в 2004—2008 годах, позже был главой Каменского района, — прим. ред), а больше-то никого и не было. Жители говорят: «Мы вас знаем, вы с ним очень похожи».

Вот поэтому, наверное, и удалось наладить контакт с людьми.

Созыв удался

— Как вы оцените свой первый созыв в краевом парламенте?

— Я общаюсь со старшими коллегами, которые имеют больший опыт, и они по-особому отмечают, что работа была очень плодотворной.

Эти пять лет были наполнены событиями. Одно из ключевых, что случается нечасто, это смена губернатора, налаживание взаимодействия между нами.

Даже если смотреть по числу законопроектов за эти пять лет — их было принято больше, чем в любом предыдущем созыве.

— Какие самые значимые законодательные инициативы можете назвать , допустим , от комитета по аграрной политике и природопользованию?

— Нам удалось пролоббировать инициативу по валежнику. Я знаю, что еще в предыдущем созыве коллеги над этим работали, но все никак не получалось. И вот все-таки нас услышали, соседние регионы поддержали нашу инициативу и приняли этот закон.

Когда на встречах разговариваем, конечно, некоторые подшучивают — ветки мы и без вашего закона собирали. Но я считаю, что законодательно это следовало закрепить, что нам и удалось.

Не менее важной из комитетских инициатив считаю также закон о пчеловодстве. Мы устранили противоречия в краевом законе. В нем была норма о том, что вокруг племпродукторов устанавливаются защитные участки радиусом не менее 15 км, и мы изо всех сил пытались доказать, что пчела читать не умеет и нельзя установить ей рамки. Удалось отменить эту норму. Это немаловажно, ведь Алтайский край на всю Россию славен своим медом, и нам нужно всячески поддерживать пчеловодов.

Считаю значимым и закон о создании «зеленого пояса» вокруг городов для сохранения нашей лесной экосистемы.

— А как Федор Николаевич отнесся к тому , что вы пошли пять лет назад в АЗКС?

— На самом деле, в тот момент я хотел поддержать отца. А тогда Камень гремел — все просили Федора Николаевича на пост главы района. Нам удалось.

Он попросил, чтобы я шел в законодательное собрание и там представлял интересы нашего района.

Территория дотационная, непростая, мы понимаем, что финансирование идет из края, поэтому нужно налаживать взаимодействие с правительством, чем я и занимался.

Сейчас все, можно сказать, налажено, все настроены на созидательные моменты. Теперь нам нужна поддержка, чтобы продолжать развиваться и реализовывать намеченные планы.

— Те , кто вас знает лично , говорят , что семья — это главная ценность для вас.

— Безусловно это так. Отец так воспитал нас с братьями с самого детства. Мы всегда вместе трудились, начиная еще со школы — на каникулах выращивали на предприятии пушных зверей.

Еще с тех времен он воспитал в нас трудолюбие. Потом вместе мы стали развивать мясокомбинат, маслосырзавод, у меня было ИП. Мы даже на выставки ездили с продукцией, привозили награды. Тогда больше 200 человек работало у нас на предприятии.

У отца вообще такой девиз по жизни: самые лучшие друзья — это наша семья. Вот под этим девизом мы и живем.