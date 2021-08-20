Новый диагностический центр построят в Алтайском крае

Строительство межрайонного диагностического центра начнется в 2022 году в Камне-на-Оби, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее заявление сделал во время рабочей встречи с руководством Каменской центральной районной больницы вице-премьер краевого правительства Игорь Степаненко.

По его словам, в данный момент принято решение о строительстве поликлиники, которая будет иметь статус межрайонного диагностического центра.

«Здесь будут получать медицинскую помощь не только жители города, но и прилегающих районов. Работа в этом направлении уже проводится, готовится проектно-сметная документация», — уточнил главный врач ЦРБ Олег Войтов.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал ход строительства новой 14-й поликлиники в Индустриальном районе Барнаула.

Это медучреждение возведено уже на 45% и должно быть полностью сдано в декабре 2022 года.