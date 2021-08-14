Губернатор Томенко осмотрел важную медицинскую стройку в Барнауле стоимостью 1,3 млрд рублей

Губернатор Алтайского края проинспектировал ход строительства новой 14-й поликлиники в Индустриальном районе Барнаула по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медучреждение возведено уже на 45% и должно быть полностью сдано в декабре 2022 года.

Стоимость строительства — 1,3 млрд рублей, из них 300 млн — оборудование.

Первый этаж будет обустроен под регистрационное и диагностическое отделение. Также здесь расположится травматология и женская консультация с отдельными входами.

Второй этаж займет терапевтическое отделение, третий — узкие специалисты, четвертый и пятый этаж — административные отделения и дневной стационар на 40 коек.

Новые корпуса рассчитаны на 900 посещений в смену.

Поликлиника № 14 пока ютится в пяти разных нетиповых, приспособленных помещениях. Между тем она самая большая в городе, за ней закреплено 75 тыс. взрослого и 30 тыс. детского населения. За последние 10 месяцев оно увеличилось на 5 000 человек.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов подчеркнул, что для города важно и дальнейшее строительство поликлиник. Еще одно подобное учреждение должно появиться у 9-й поликлиники, тем самым обеспечив медицинской помощью весь быстрорастущий Индустриальный район.

Также новая поликлиника появится в Центральном районе, на Змеиногорском тракте, на землях медицинского кластера. Все это до конца 2025 года.

После переезда 14-й поликлиники в профильное здание придется подумать, как использовать высвободившиеся помещения — возможен перевод их в жилой фонд, размещение там немедицинского персонала и другие варианты.