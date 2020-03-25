Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам из-за Covid-19

Раздача денег россиянам на фоне сложившейся ситуации с коронавирусом была бы правильным решением, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут».

«Я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но все-таки нужно выбрать подход», — отметил Чубайс.

Глава Роснано считает — было бы неверно выделить деньги всем россиянам сразу. Нужно их дать тем категориям, которые по-настоящему нуждаются.

По мнению Чубайса, в данном деле поможет созданный Алексеем Кудриным стабилизационный фонд, пишет «МК».

«Пришел час. Вот ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты», — подчеркнул Чубайс.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила резко против выдачи денег россиянам на фоне ситуации с коронавирусом. Эффективность такой меры сомнительна, считает она.

Деньги. СС0

Что делают за рубежом

Между тем муниципалитет Гонконга выплатит всем взрослым жителям города по $1,2 тыс. наличными.

Такая мера должна поддержать покупательскую способность населения — экономика города пострадала из-за эпидемии Covid-19. Помимо этого власти собираются сократить подоходный налог для некоторых жителей и предоставить обитателям муниципального жилья с низким доходом бесплатный месяц аренды.

Белый дом также выплатит по $1 тыс. взрослому и по $500 ребенку в течение трех недель.