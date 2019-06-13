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Экономика

Чубайс рассказал о необходимости нового налога

Глава российской госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог — углеродный, призванный стимулировать промышленников снижать выбросы, пишет РИА Новости.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

В заявлении Чубайса, сделанном в ходе Петербургского международного экономического форума, говорится, что введение углеродного налога — «самый сложный вопрос», который возникнет после появления в России государственной системы учета объемов вредных выбросов.

Создание этой системы предусмотрено планом правительства РФ по ратификации Парижского соглашения о климате, подписанного Москвой в 2016 году, напоминает polit.ru.

Ранее Чубайс в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия» рассказал, почему его ненавидят в России. Чубайс признал, что у него «высокий отрицательный рейтинг». По его мнению, фраза появилась в тяжелые 90-е годы потому, что «человеку нужно, чтобы кто-то был виноват».

Известная фраза «во всем виноват Чубайс» впервые прозвучала в передаче «Куклы» на телеканале НТВ в 90-е годы.

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