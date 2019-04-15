Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Чубайс рассказал, почему его ненавидят в России

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал поговорку «во всем виноват Чубайс», которая появилась в России в 90-е годы. Свое мнение он высказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия».

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
Скрин с Россия24

Чубайс признал, что у него «высокий отрицательный рейтинг». По его мнению, фраза появилась в тяжелые 90-е годы потому, что «человеку нужно, чтобы кто-то был виноват».

«Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — цитирует Чубайса РБК.

Известная фраза «во всем виноват Чубайс» впервые прозвучала в передаче «Куклы» на телеканале НТВ в 90-е годы.

Ранее председатель правления «Роснано» упрекнул россиян в энергорасточительности, неблагодарности олигархам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость