Чубайс рассказал, почему его ненавидят в России

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал поговорку «во всем виноват Чубайс», которая появилась в России в 90-е годы. Свое мнение он высказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия».

Чубайс признал, что у него «высокий отрицательный рейтинг». По его мнению, фраза появилась в тяжелые 90-е годы потому, что «человеку нужно, чтобы кто-то был виноват».

«Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось. Будем жить с этим», — цитирует Чубайса РБК.

Известная фраза «во всем виноват Чубайс» впервые прозвучала в передаче «Куклы» на телеканале НТВ в 90-е годы.

Ранее председатель правления «Роснано» упрекнул россиян в энергорасточительности, неблагодарности олигархам.