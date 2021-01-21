Чубайс ушел из бизнеса и оставил все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс принял решение уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей, сообщает РБК .

В своем письме, направленном президенту союза Александру Шохину, Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Это решение он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.

Александр Шохин подтвердил, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, пишет bfm.ru. Заявление будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее популярный telegram-канал Незыгарь опубликовал якобы попавшие к нему итоги деятельности госкорпорации «Роснано» с 2011 года. Эти сведения заинтересовали Совет безопасности РФ и силовые структуры.

Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией нанотехнологий с 2009 по 2020 годы. В ноябре прошлого года он был отправлен в отставку, а 4 декабря назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивых целей.