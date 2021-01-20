К бывшему директору «Роснано» Чубайсу могут возникнуть серьезные вопросы

Популярный telegram-канал Незыгарь опубликовал якобы попавшие к нему итоги деятельности госкорпорации «Роснано» с 2011 года. Эти сведения заинтересовали Совет безопасности РФ и силовые структуры.

Напомним, Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией нанотехнологий с 2009 по 2020 годы. В ноябре прошлого года он был отправлен в отставку, а 4 декабря назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивых целей.

Список якобы имеющихся претензий к Чубайсу выглядит кратко так.

В результате своей деятельности «Роснано» находится на грани банкротства и нуждается в докапитализации на сумму 116 млрд рублей.

Из 69 крупнейших проектов «Роснано» 15 находятся в стадии ликвидации , а 35 никогда не окупят вложенные инвестиции.

а 35 никогда не окупят вложенные инвестиции. Сорваны проекты , которые преподносились как «прорывные» и «переходные для России к новому технологическому укладу».

которые преподносились как «прорывные» и «переходные для России к новому технологическому укладу». Ни одна портфельная российская компания , созданная «Роснано», не вызвала интереса у западных партнеров.

созданная «Роснано», не вызвала интереса у западных партнеров. При этом топ-менеджмент «Роснано» имел непомерные заработные платы. Например , Чубайс , якобы , получил по итогам 2020 года 150 млн рублей.

Чубайс якобы получил по итогам 2020 года 150 млн рублей. Аппарат , обслуживающий лично Чубайса , состоял , по данным Незыгаря , из 14 сотрудников ( советники , повар , массажист и пр) с зарплатами от 200 до 900 тыс. рублей. Всего за последний год на их содержание было потрачено 55 млн рублей.

Новым руководителем «Роснано» распоряжением президента на 5 лет назначен Сергей Куликов, ранее он работал в «Ростехе» и являлся заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.