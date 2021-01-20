К бывшему директору «Роснано» Чубайсу могут возникнуть серьезные вопросы

Напомним, Анатолий Чубайс руководил государственной корпорацией нанотехнологий с 2009 по 2020 годы. В ноябре прошлого года он был отправлен в отставку, а 4 декабря назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивых целей.
Список якобы имеющихся претензий к Чубайсу выглядит кратко так.
- В результате своей деятельности «Роснано» находится на грани банкротства и нуждается в докапитализации на сумму 116 млрд рублей.
- Из 69 крупнейших проектов «Роснано» 15 находятся в стадии ликвидации, а 35 никогда не окупят вложенные инвестиции.
- Сорваны проекты, которые преподносились как «прорывные» и «переходные для России к новому технологическому укладу».
- Ни одна портфельная российская компания, созданная «Роснано», не вызвала интереса у западных партнеров.
- При этом топ-менеджмент «Роснано» имел непомерные заработные платы. Например, Чубайс, якобы, получил по итогам 2020 года 150 млн рублей.
- Аппарат, обслуживающий лично Чубайса, состоял, по данным Незыгаря, из 14 сотрудников (советники, повар, массажист и пр) с зарплатами от 200 до 900 тыс. рублей. Всего за последний год на их содержание было потрачено 55 млн рублей.
Новым руководителем «Роснано» распоряжением президента на 5 лет назначен Сергей Куликов, ранее он работал в «Ростехе» и являлся заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.