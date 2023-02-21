«Чуть не дошло до поножовщины». Экс-губернатор Алтайского края рассказал, как готовили климатический паспорт

Льва Коршунова помнят, как губернатора, сенатора, главного алтайского налоговика, депутата Госдумы или ректора АлтГТУ. Но в 2022 году в сферу его внимания попал климат — на первый взгляд, неожиданно. Он руководил группой разработчиков паспорта климатической безопасности Алтайского края. Этот многостраничный документ готов, сдан заказчику. Однако среди ученых он вызвал дискуссии и даже обиды. Altapress.ru поговорил с собеседником о том, зачем Алтаю этот паспорт, с чем связаны обиды и где находится точка примирения.

Кто-то должен стать первым

— Лев Александрович , вы много лет занимались экономикой , но оказались вовлечены в разработку паспорта климатической безопасности. Как это произошло?

— В этом нет противоречия. Являясь доктором экономических наук и возглавляя в свое время АлтГТУ (с 2007 года), я занимался не только прикладными темами, но и научно-теоретическими, в том числе «зеленой» экономикой. Устойчивое развитие экономики напрямую связано с экологией. Изменения климата, влияющие на природную среду и жизнедеятельность людей, серьезно беспокоят международное сообщество.

Россия присоединилась к Парижскому климатическому соглашению в 2019 году, приняв на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов, адаптации и учету климатических факторов в развитии экономики.

Издан ряд нормативных документов президента и правительства РФ, в том числе национальный план, который предусматривает меры адаптации к изменениям климата. И сельскохозяйственные регионы здесь являются первостепенными, в том числе Алтайский край.

Долина реки Каменки" - новый памятник природы краевого значения. КАУ «Боровлянский лесхоз».

В 2021 году распоряжением губернатора края для координации работ, связанных с климатическими изменениями и мерами адаптации к ним, создана рабочая группа. Ее возглавил зам председателя правительства Александр Николаевич Лукьянов, я стал его заместителем. В состав рабочей группы вошли ряд ведущих министерств края, университетов, учреждений, представителей академической науки, в частности ИВЭП СО РАН и другие.

АлтГТУ принимает активное участие в этой работе. Известен лесной проект в Залесовском районе, связанный с поглощением парниковых газов путем лесоразведения, который продвигает московский эколог Андрей Стеценко и преподаватель политеха Михаил Шишин. На базе АлтГТУ был проведен анализ выбросов и поглощений парниковых газов Алтайского края с учетом международных стандартов.

Заметным событием стала проведенная в 2021 году на базе АлтГТУ международная научно-практическая конференция «Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы».

Климат. Изменения климата. unsplash.com

В ходе конференции подписано соглашение о стратегическом партнерстве между техническим университетом и Институтом глобального климата и экологии (Москва). В рамках конференции состоялась первая в России пилотная сделка по компенсации углеродного следа бизнеса путем приобретения углеродных единиц (связанных тонн углерода) в лесах Алтая.

В июле 2021 года на заседании правительства края было отмечено, что для сохранения устойчивого развития региона, предотвращения отрицательного воздействия климатических изменений, необходимо знать, как будет меняться климат в регионе и какие будут последствия. То есть назрела необходимость создания паспорта климатической безопасности Алтайского края.

Сначала диагноз

— Работа над этим паспортом , насколько я знаю , вызвала споры и даже обиды. Андрей Стеценко , например , считал , что он у нас не соответствует требованиям: в нем должны быть меры по адаптации экономики к изменениям климата. А их нет. Что вы об этом думаете?

— Все, кто работал над этим проектом, в том числе и я, абсолютно согласны: программы адаптации необходимы. Но, в данном случае, спор скорее напоминает тысячелетнюю дискуссию древних философов, что первично — яйцо или курица?

Климат. Изменения климата. unsplash.com

Ибо с точки зрения, «обиженных» именно в разрабатываемом климатическом паспорте (КП) обязательно наличие программ адаптации. А в качестве одной из мер предлагаются лесопосадки. Но, как говорится, мухи отдельно — варенье отдельно.

АлтГТУ принял решение об участии в тендере минприроды края и выиграл его. Ректор вуза назначил меня руководителем проекта. Мы тут же обратились в министерства экономики и природы края с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с разработкой КП и, в том числе, необходимостью программ адаптации.

Минприроды края (а это наш заказчик) подтвердило — необходимо понять происходящие климатические изменения в крае, поставить диагноз, определить тренды, разработать сценарии и сдать климатический паспорт безопасности края. Но разработка программ адаптации пока не требуется. То есть это — следующий шаг.

Климат. Изменения климата. unsplash.com

— А как в других регионах поступили?

— Каждый шел своей дорогой. Одни поступили, как в Алтайском крае. Другие пытались совместить документ с мерами адаптации. Третьи начали разрабатывать меры адаптации к изменениям, которые они еще не определили.

Сегодня, когда климатический паспорт составлен, мы знаем, что температура в крае постепенно будет повышаться, но в одних районах с сокращением осадков, в других — с увеличением.

А если мы не знаем климатических изменений, то о каких программах адаптации можно говорить? Нужны лесопосадки и, возможно, орошение земель, а, может быть, надо применять технологию безотвальной вспышки земли No-till, и почему не все три одновременно? Это одно.

Второе: важно не только наличие программ адаптации, но и их эффективность. В противном случае можно «напахаться», а в результате получить ноль, а то и хуже. И третье: внедрение программ адаптации невозможно без климатического паспорта безопасности региона. Как театр начинается с вешалки, так и адаптация к изменениям климата начинается с паспорта климатической безопасности региона.

Лесополосы в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Набирали сильных специалистов

— Как вы сформировали команду для разработки этого документа? Почему оказались не востребованы те специалисты , кто раньше занимался темой? Насколько я понимаю , эти люди сегодня как раз и критикуют наш паспорт.

— Документ, который был заключен между заказчиком и АлтГТУ — это государственный контракт на выполнение работ по проведению научных исследований, направленных на разработку паспорта климатической безопасности края в соответствии с типовым паспортом, утвержденным постановлением правительства РФ. Требования к специалистам и организациям определял заказчик на основании нормативных документов федеральных министерств.

Так получилось, что не все специалисты, кто ранее занимались этой темой, соответствовали федеральным требованиям. Обижаться тут не на кого. В среде ученых это обычная история, когда, участвуя в том или ином гранте, по формальным признакам его выиграть не можешь. Ясно, что тема, связанная с разработкой программы адаптации, будет востребована, и тогда опыт и навыки этих специалистов будут необходимы.

Формирование коллектива, работающего над созданием климатического паспорта, было непростой задачей. Предполагалось, что сценарий изменения климата до 2050 года будет разрабатывать Анна Романовская, директор Института глобального климата и экологии.

Анна Романовская — слева. В правительстве АК. Altairegion22.ru

Однако она порекомендовала привлечь к этой работе специалиста из АлтГУ Наталью Харламову, и в самом деле работа была выполнена ей блестяще. Вот уж действительно в своем Отечестве пророков не видать.

К разработке паспорта были привлечены научные организации, ведомственные службы (Минэкономразвития, Минсельхоз, Гидрометеослужба Алтайского края, МЧС и др.). Конкретно — восемь докторов наук, девять кандидатов наук и семь ведущих специалистов по всем разделам паспорта. Все они — жители нашего края.

Были использованы все необходимые ведомственные материалы, а также нормативно-правовая база и рекомендации Минприроды РФ по разработке типового паспорта. Обобщена обширная научная литература и практика по оценке изменений климата и прогнозов этих изменений.

Экологи обсуждают с губернатором паспорт климатической безопасности. Altairegion22.ru

— Если попытаться быть максимально объективным , то как вы оцениваете результат работы всех этих специалистов?

— Такие работы сразу оценить сложно, необходимо время. Всегда можно что-то усовершенствовать. Но я уверен: это — добротный документ объемом почти 600 страниц, около 120 из них — приложения с диаграммами, статистикой и т.п.

Разработчики приводят сведения о среднегодовых температурах за 50 лет. Теперь я уверен, ставка на специалистов, работающих и живущих в нашем крае, была верной. Не может человек, живущий здесь, вырастивший детей и внуков, построив дом и посадив деревья, выполнять свою работу для малой Родины плохо.

Посадка леса в Алтайском крае. Altairegion22.ru

— Почему , на ваш взгляд , среди ученых возникло непонимание?

— Я работал с самыми разными коллективами. На мой взгляд, наиболее сложные коллективы — в высшей школе и ученые. Чем человек интеллектуальнее, тем сложнее им управлять, для них не работает команда «встать-лечь», эти специалисты за свои научные концепции готовы сражаться.

То, что не вписывается в их мировоззрение, требует глубоких доказательств, дискуссионный бой может быть жестоким. Споры и дискуссии в таких коллективах являются нормой, ибо если нет дискуссий и разногласий, то нет и науки, она мертва.

Поверьте, и в команде разработчиков КП тоже шли бурные дискуссии — чуть до «поножовщины» дело на дошло. Но в числе разработчиков были два авторитетнейших специалиста.

Это Александр Пузанов, и.о. директора ИВЭП, доктор наук, профессор. Его институту была поручена сложнейшая работа: разработка сценариев климатического развития событий. И бывший директор ИВЭП, сегодня главный научный сотрудник, доктор наук, профессор Юрий Винокуров, координирующий весь оставшийся объем работ.

Их авторитет, знания, умение говорить на языке понятном для всех и обеспечило решение сложнейшей задачи, сохранив при этом дружеские отношения.

Дым над полигоном у Маймы. Скриншот видео vk.com/pga04

Мы должны двигаться дальше

— Было ли общественное обсуждение этого документа? И вообще — надо ли его обсуждать?

— Прежде, чем выносить на суд общественности научный документ, необходимо понять, что обсуждать. Пример: ваш знакомый почувствовал себя неважно, пошел в поликлинику. Там квалифицированный специалист осмотрел его, взял анализы в соответствии с медицинскими методиками. Поставил диагноз и назначил лечение.

Но когда диагноз определить сложно, разве он приглашает общественность и начинает уточнять у нее? Нет, проводится консилиум с участием специалистов высшей квалификации.

Аналогично и с КП. Высокопрофессиональные специалисты изучили происходящие климатические изменения в регионе, определили тренды и сценарии развития изменений.

Прежде, чем передать материалы заказчику, правительство края собирает руководителей и специалистов министерств и учреждений, ученых, представителей общественности в лице Общественной палаты края, ОНФ и т.д. Они проводят детальный разбор материалов.

Александр Лукьянов. Altairegion22.ru

Выявленные замечания и нестыковки исправляются, согласовываются со всеми заинтересованными министерствами и организациями, и только после этого передаются заказчику. Заказчик повторяет все процедуры, сделанные правительством края, выносит на свой общественный совет, где совместно со специалистами вновь рассматривает все материалы. Все замечания заказчика оперативно дорабатываются.

Что получилось по факту? А по факту получилось, что правительство и Минприроды края провели консилиумы с привлечением ведущих специалистов края, владеющих как практическими навыками, так и методологией научных исследований. И это круто.

Но в разработке программ адаптации Алтайского края к климатическим изменениям я бы начал работу как раз с участия общественности. Тут ситуация такова: чем больше будет предложено программ, даже фантастических, тем из большего числа возможен выбор. А конкретное их внедрение будет определяться исходя из их эффективности и экономии финансирования.

Лев Коршунов. Елизавета Маликова.

— Когда у Алтайского края появится такая программа , связанная с изменениями климата?

— Мы обязательно должны двигаться дальше. Паспорт — это основа для разработки программ адаптационных мероприятий, постоянного мониторинга и управления сложными процессами хозяйствования на территории края.

Но 2022 год многое поставил с ног на голову. Посудите сами. Маргарет Тэтчер 30 лет назад закрыла последнюю угольную шахту в Англии, а теперь они вновь открываются. К сожалению, это, как мне кажется, наложит свой отпечаток на экологическое направление.

Но есть еще одна опасность. Вопросы создания климатического паспорта и программ адаптации — не только экологические, но еще и экономико-политические.

В Европейском Союзе активно обсуждается формирование новой зеленой политики — New Green Deal. Что это такое? Так для погашения углеродного следа товаров, поступающих от стран, не имеющих углеродного регулирования на границе ЕС, будут взиматься платежи.

Климат. «Зеленая» энергетика. unsplash.com

В связи с политикой ЕС возникает угроза уплаты таможенных платежей за выбросы CO2 от отечественной продукции. Абсолютно ясно, что отечественным предприятиям выгоднее вложить средства в увеличение поглотительной способности и сокращение выбросов парниковых газов на территории нашей страны с нашими правилами.

Краю необходимо развиваться не в будущем, а сейчас. И наличие КП и программы адаптации становятся не просто документами, а интеллектуальным механизмом привлечения в край дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов от отечественных предприятий для сокращения выбросов парниковых газов.

В этом случае средства предприятий останутся внутри страны и будут работать как на российскую экономику, так и на экономику Алтайского края.

Это как раз тот случай, когда поспешишь — людей не насмешишь, а вызовешь уважение — ибо тут, как три в одном — находишь источники финансирования для устойчивого развития края, снижаешь климатические риски и одновременно защищаешь население от климатических потрясений.

Лев Коршунов. Елизавета Маликова.