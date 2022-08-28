Чуйский тракт расширят до четырех полос на границе Алтайского края и Новосибирской области

В Новосибирской области объявили аукцион на разработку проекта капитального ремонта Чуйского тракта в Новосибирской области. Участок трассы длиной в 33,3 км у границы с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырех полос.
Аукцион объявлен от имени ФКУ «Сибуправтодор».
Как отмечается на сайте госзакупок, расчетная скорость движения по дороге — 120 километров в час, а интенсивность движения составляет 12 870 автомобилей в сутки.
Подрядчик должен будет сделать различные инженерно-экологические и гидрологические испытания, а также обследовать дорожное полотно, зафиксировать дефекты и подготовить документацию для ремонта. В ней должно быть предусмотрено увеличение количества полос движения.
Цена контракта составила 74,9 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы с 14 октября 2022 года до 14 июля 2024 года.
Ранее на участке Чуйского тракта в Алтайском крае обновили покрытие.