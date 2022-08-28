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Экономика

Чуйский тракт расширят до четырех полос на границе Алтайского края и Новосибирской области

Проект по капитальному ремонту участка Чуйского тракта должны выполнить до 2024 года, сообщает «ngs.ru».

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Источник: МТС

В Новосибирской области объявили аукцион на разработку проекта капитального ремонта Чуйского тракта в Новосибирской области. Участок трассы длиной в 33,3 км у границы с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырех полос.

Аукцион объявлен от имени ФКУ «Сибуправтодор».

Как отмечается на сайте госзакупок, расчетная скорость движения по дороге — 120 километров в час, а интенсивность движения составляет 12 870 автомобилей в сутки.

Подрядчик должен будет сделать различные инженерно-экологические и гидрологические испытания, а также обследовать дорожное полотно, зафиксировать дефекты и подготовить документацию для ремонта. В ней должно быть предусмотрено увеличение количества полос движения.

Цена контракта составила 74,9 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы с 14 октября 2022 года до 14 июля 2024 года.

Ранее на участке Чуйского тракта в Алтайском крае обновили покрытие.

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