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Экономика

Coca-Cola может полностью покинуть российский рынок

Гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о возможной приостановке деятельности в России, сообщает РИА «Новости».

"Coca-Cola", "Кола", газировка.
"Coca-Cola", "Кола", газировка.
pixabay.com/

Квинси отметил, что компания рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент» из России.

Он также подчеркнул, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — заявил он в ходе мероприятия Wall Street Journal для гендиректоров.

Напомним, 8 марта в компании Coca-Cola заявили, что приостанавливают деятельность в России.

«Coca-Cola HBC Россия» производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, FuzeTea, AdeZ, соков «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, воды BonAqua, кофе Costa, чая Fuzetea.

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