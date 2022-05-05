Coca-Cola может полностью покинуть российский рынок

Гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о возможной приостановке деятельности в России, сообщает РИА «Новости» .

Квинси отметил, что компания рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент» из России.

Он также подчеркнул, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ.

«Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — заявил он в ходе мероприятия Wall Street Journal для гендиректоров.

Напомним, 8 марта в компании Coca-Cola заявили, что приостанавливают деятельность в России.

«Coca-Cola HBC Россия» производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, FuzeTea, AdeZ, соков «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, воды BonAqua, кофе Costa, чая Fuzetea.