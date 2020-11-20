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Да будет свет. В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари

Монтаж новой системы освещения завершают в барнаульском парке «Изумрудный» — здесь появится более сотни современных фонарей. Работы проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари.
В барнаульском парке «Изумрудный» появились новые стильные фонари.
Пресс-служба администрации города Барнаула

Уличные светильники будут установлены по периметру парка. Ранее в «Изумрудном» оборудовали велопешеходные дорожки.

В данный момент работники подрядной организации монтируют фонари уличного освещения. Проектом здесь предусмотрено 105 фонарных столбов со светильниками. Накануне уже поставили 50 из них.

До конца дня сегодня, 20 ноября, планируется установить оставшиеся элементы системы освещения.

Опоры со светодиодными светильниками доставили в Барнаул из Владивостока.

По словам Александра Шаманина, представителя подрядной организации СК «Город», ведущей работы по благоустройству в «Изумрудном», все подготовительные работы по прокладке линии освещения были сделаны еще в теплое время. Сейчас рабочие собирают конструкции и соединяют столбы с кабелем электроснабжения.

Уже вечером 20 ноября состоится пробное подключение фонарей. С завтрашнего дня они начнут работать в полном объеме и жители города смогут гулять вечерами по освещенным дорожкам парка.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в 2020 году на территории «Изумрудного» реализуется первый этап благоустройства парка. Подрядчиком выполнено оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Вдоль дорожек общей шириной почти 4,5 метра и протяженностью около 2 километров посадили деревья и газон, установили наружное освещение. В зимнее время дорожки можно будет использовать под лыжную трассу.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство парка «Изумрудный» в 2020 году было выделено 32,4 млн рублей.

За благоустройство территорий парка «Изумрудный» и зеленой зоны на пересечении улиц Ускова и Взлетная проголосовали еще в прошлом году сами жители Барнаула.

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