Данные о падении доходов россиян Песков назвал «общим фоном»

В Кремле признали общее падение доходов россиян. Его фиксируют многие организации, в том числе Росстат, однако «в целом это общий фон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, не всегда можно понять статистическую информацию по разным категориям, передает РИА Новости. Однако в стране реализуется целый комплекс мер для исправления ситуации, в том числе в рамках нацпроектов, заверил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что целью нацпроектов как раз является повешение уровня доходов и жизни людей, причем речь идет «о конкретных результатах», о которых ранее много раз говорил президент Владимир Путин. Песков добавил, что «процесс сам по себе известен» <падения доходов>, это вызывает обеспокоенность властей, но меры уже принимаются.

В последнее время вышло несколько статистических исследований и соцопросов разных организаций, согласно которым уровень доходов российских семей снизился, пишет «Росбалт». Реальные доходы граждан падали на протяжении 2014−2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата.

Многие респонденты заявляли о том, что могут позволить себе только самые необходимые траты — покупка продуктов питания, оплата ЖКХ, с любыми другими расходами возникают проблемы, денег хватает только от зарплаты до зарплаты.

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году.

Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.