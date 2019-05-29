Вопреки ожиданиям властей: прогнозируется падение реальных доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет — заключили эксперты, пишет РБК.

«Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет», — сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Однако реальные доходы граждан падали на протяжении 2014−2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году.

Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян, пишет bfm.ru. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.

Экспертная оценка дана в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

На прошедшем недавно съезде Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков предложил привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума.