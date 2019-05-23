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Экономика

«Будем над этим работать»: Путин пообещал профсоюзам улучшить жизнь россиян

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни россиян, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На проходящем съезде Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков предложил привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума.

Также Шмаков выступил за то, чтобы рассмотреть перспективу индексации пенсий, а также снять ограничения для работающих пенсионеров.

«Предложения, которые сейчас прозвучали — в социальной сфере, в сфере налогообложения… Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать», — отметил Путин.

Также федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) будет «пробивать» свою инициативу по обнулению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, заявил на X съезде профобъединения глава ФНПР Михаил Шмаков.

Шмаков подчеркнул, что «у бедных есть расходы, а не доходы», и пусть богатые платят, если не хотят «социального взрыва».

Еще одна инициатива ФНПР — внести в Трудовой кодекс (ТК) поправки, которые обяжут всех работодателей индексировать зарплату сотрудников раз в год на уровень прогнозной инфляции. Тип организации и форма собственности при этом значения не имеют.

«Правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечивающий повышение уровня реального её содержания. ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе положение об индексации заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности», — заявил лидер профсоюзов.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что помехи созданию профсоюзов со стороны руководства предприятий являются самоуправством, пишет polit.ru.

В Барнауле глава российских профсоюзов призвал сопротивляться введению индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В случае с ИПК, уверен Шмаков, президент не будет вносить поправки. Поэтому только сильное сопротивление профсоюзов поможет отклонить эту идею.

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