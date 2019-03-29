В Барнауле глава российских профсоюзов призвал сопротивляться очередному пенсионному нововведению

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, во время визита в Барнаул 28 марта призвал сибирских коллег сопротивляться введению индивидуального пенсионного капитала. Эту же тему он обсуждал на встрече с губернатором Виктором Томенко.

28 марта в Барнауле прошел семинар для лидеров профсоюзных организаций со всей Сибири. Он проводился в преддверии очередного общероссийского съезда профсоюзов. На мероприятие прилетел Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России.

Во время выступления он оценил новую инициативу — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Он может стать альтернативой накопительной части пенсии.

Что такое индивидуальный пенсионный капитал В конце марта министр финансов РФ Игорь Силуанов заявил, что внедрять ИПК надо уже в 2019 году. По его мнению, этот механизм сможет увеличить пенсии до 20%, пишет ТАСС. Концепцию ИПК Центробанк и минфин разработали в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет вносить сам работник, отчисляя на это до 6% своей зарплаты. Для кого эти взносы будут добровольными, а для кого обязательными, и их размер еще обсуждается.

Шмаков заявил, что профсоюзы всегда выступали против накопительной пенсии, и в итоге оказались правы.

Михаил Шмаков,

председатель Федерации независимых профсоюзов России:

Все рассказы, что деньги (накопительной пенсии — прим. ред.) пущенные в оборот, будут приносить прибыль, и пенсионерам станут выплачивать больше, оказались фикцией. Мы добились что в рамках обязательного пенсионного страхования, никаких накопительных частей не будет.

По его словам, если ИПК сделают обязательным для всех, то нужно выступать против этого нововведения.

Михаил Шмаков,

председатель Федерации независимых профсоюзов России:

В накопительной пенсии нет ничего плохого. Если доход каждого человека позволяет вносить дополнительно деньги, почему нет. Но если взносы в индивидуальный пенсионный капитал будут собираться со всех по умолчанию, мы категорически против этого. Есть разница по умолчанию или по личному заявлению. Мы считаем, что внедрение ИПК может быть только на добровольной основе. Иначе это будет повышение НДФЛ с 13 до 19 процентов.

Шмаков поругал профсоюзы за низкую активность в митингах против повышения пенсионного возраста.

Михаил Шмаков,

председатель Федерации независимых профсоюзов России:

Выступая в Госдуме я сказал, что 90% членов профсоюза не поддерживают закон о повышении пенсионного возраста. А мы по всей стране собрали 500 тыс. человек в сумме. У нас на первомай выходит 2,5 млн человек ежегодно. А всего членов профсоюзов 20 млн. Получается мы говорим одно, а поддерживать мнение выходят только 2−3%.

В случае с ИПК, уверен Шмаков, президент не будет вносить поправки. Поэтому только сильное сопротивление профсоюзов поможет отклонить эту идею.