Профсоюзы потребовали обнулить НДФЛ для бедных и индексировать раз в год зарплату

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) будет «пробивать» свою инициативу по обнулению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, заявил на X съезде профобъединения глава ФНПР Михаил Шмаков.

Шмаков подчеркнул, что «у бедных есть расходы, а не доходы», и пусть богатые платят, если не хотят «социального взрыва», сообщает «Интерфакс».

Еще одна инициатива ФНПР — внести в Трудовой кодекс (ТК) поправки, которые обяжут всех работодателей индексировать зарплату сотрудников раз в год на уровень прогнозной инфляции. Тип организации и форма собственности при этом значения не имеют.

Шмаков отметил, что индексация должна быть «опережающей», а ее пропуск должен стать недопустимым, как и необоснованное снижение, пишет «Росбалт».

При этом властями до сих пор не написан документ о порядке индексации зарплаты бюджетников, добавил Шмаков. Во внебюджетной сфере порядок индексации также либо не предусмотрен, либо не приводит к реальному повышению зарплаты.

Ранее в Барнауле глава российских профсоюзов призвал сопротивляться введению индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В случае с ИПК, уверен Шмаков, президент не будет вносить поправки. Поэтому только сильное сопротивление профсоюзов поможет отклонить эту идею.