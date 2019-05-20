Профсоюзы потребовали обнулить НДФЛ для бедных и индексировать раз в год зарплату

Шмаков подчеркнул, что «у бедных есть расходы, а не доходы», и пусть богатые платят, если не хотят «социального взрыва», сообщает «Интерфакс».
Еще одна инициатива ФНПР — внести в Трудовой кодекс (ТК) поправки, которые обяжут всех работодателей индексировать зарплату сотрудников раз в год на уровень прогнозной инфляции. Тип организации и форма собственности при этом значения не имеют.
Шмаков отметил, что индексация должна быть «опережающей», а ее пропуск должен стать недопустимым, как и необоснованное снижение, пишет «Росбалт».
При этом властями до сих пор не написан документ о порядке индексации зарплаты бюджетников, добавил Шмаков. Во внебюджетной сфере порядок индексации также либо не предусмотрен, либо не приводит к реальному повышению зарплаты.
Ранее в Барнауле глава российских профсоюзов призвал сопротивляться введению индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В случае с ИПК, уверен Шмаков, президент не будет вносить поправки. Поэтому только сильное сопротивление профсоюзов поможет отклонить эту идею.