Дать на орехи: депутат Госдумы предложил ввести потребкорзину для студентов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести потребительскую корзину для студентов, включив в ее состав орехи, чтобы развивался интеллект учащихся, сообщает РИА «Новости» .

Соответствующее предложение Зубарев направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о социальной переклассификации центральных экономических моделей России и введении в структуру потребительской корзины категории „студенты и учащиеся“ — россияне в возрасте от 16 до 25 лет», — говорится в письме.

По словам Зубарева, текущая комплектация и условия назначения стоимости потребительской корзины не менялись с 2012 года и делятся на три возрастные группы (дети до 15 лет, люди в возрасте от 15 до 65 лет, а также люди старше 65 лет).

«Однако у нас есть такая социальная группа граждан как студенты и учащиеся. По данным Росстата, таких в нашей стране более четырех миллионов человек. И они нуждаются в поддержке и льготах, так как они еще не работают, но за ними — наше будущее», — подчеркнул депутат.

Орехи CCO

В связи с этим Зубарев предложил разработать студенческую потребкорзину и включить в нее те продукты, которые благотворно влияют на физическое состояние и работу интеллекта.

Так, по мнению депутата, в корзину следует включить горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, зерновой или молотый кофе и зеленый чай.

«В рамках оказания адресной социальной поддержки студенчеству, исполнения задач по увеличению целевых региональных квот по дефицитным направлениям, также озвученных президентом России в послании Федеральному собранию, не менее значимым представляется пересмотр нормативов начисления стипендий для обучающихся очно и на бюджетной форме и их фактическая синхронизация с суммарной стоимостью потребительской корзины. Предлагаем также выработку дополнительных мер поддержки данной категории населения», — отмечает в письме парламентарий.

Зубарев пояснил, что такие изменения он предлагает в связи с тем, что именно от потребкорзины зависит начисление стипендий, льгот и дополнительных мер поддержки.