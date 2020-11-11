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Экономика

Датские власти признали, что «погорячились» с требованием убить всех норок на фермах

Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований, сообщает датское телевидение TV2.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.

«Мы ошиблись. Нет никаких юридических оснований требовать от заводчиков норок забить животных», — сказал министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен.

И добавил, что все-таки просит фермеров сотрудничать с правительством: «Потому что мы должны делать все, что в наших силах, на благо здоровья общественности».

Извинения также принесла премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает «Би-би-си».

Власти могли требовать убийства животных только на фермах, где были случаи заражения, а также в хозяйствах в радиусе 8 км.

Правительство в ускоренном режиме рассмотрит законопроект, разрешающий забой здоровых норок. Чтобы он прошел, его должны поддержать две трети парламентариев.

У законопроекта мало шансов набрать достаточное количество голосов, поскольку правоцентристский альянс объявил, что не будет его поддерживать, отмечает Financial Times.

Что произошло

5 ноября стало известно, что в Дании решили уничтожить всех норок — порядка 17 млн — на зверофермах после того, как у них обнаружили новую мутацию коронавируса.

Она распространяется на людей. Коронавирус выявили на 1139 норковых фермах в Дании, пишет polit.ru.

Новым штаммом коронавируса заразились более 200 человек.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что вирус может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

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