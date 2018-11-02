«Дай миллиард». Акционеры требуют от экс-кандидата в президенты Грудинина больших денег

«Совхоз имени Ленина» подал в арбитраж Подмосковья иск к собственному директору Павлу Грудинину с требованием взыскать с него больше 1 млрд рублей. Как стало известно РБК , эта сумма — компенсация убытков, которые понес совхоз в результате передачи двух участков земли в уставной капитал компании, учрежденной Грудининым. Сам директор узнал об иске от журналистов, а не от истцов, чем и был удивлен.

Иск подан 30 октября и пока не принят судом. Подали его шесть акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», пояснил их адвокат Артем Игнатенко. Участки земли, переданные в уставной капитал компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой является Павел Грудинин, эксперты компании «Ким и партнеры» оценили в 1,095 млрд рублей. Площадь их — 1,26 га и 17,2 га.

Между тем, в результате сделки «Совхоз имени Ленина» получил за участки только долю в капитале «ТТ Девелопмента» стоимостью 29 млн рублей.

Адвокат акционеров заявил, что сделка была убыточна для предприятия и, следовательно, для его акционеров. В марте 2018 года арбитраж Московской области признал сделку недействительной и заключенной заинтересованными акционерами, это решение подтвердила апелляция.

И после этого решения акционеры решили добиться в суде выплаты им компенсации, так как вернуть участки им не удалось: 9 гектаров были проданы IKEA за 1,6 млрд рублей.

В дальнейшем Гудинин прокомментировал подачу иска, сказав, что узнал о нем от журналистов, пишет РБК. Он сказал, что «Совхоз имени Ленина» — «это я, я исполнительный директор». Грудинин полагает, что сотрудники предприятия должны информировать директора, когда обращаются в суд, под документами должна стоять его подпись.



Павел Грудинин в марте 2018 года участвовал в президентских выборах как кандидат от КПРФ и набрал около 12% голосов. В Алтайском крае его результат на выборах был одним из лучших: более 23%.