Скромное обаяние агрогенерала: почему Грудинин набрал так много голосов в Алтайском крае

Директор подмосковного совхоза (и, по некоторым данным, миллиардер) Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ на пост президента России, в Алтайском крае набрал почти вдвое больше голосов, чем в среднем по России: 23,67% против 12,05% (по предварительным данным). За него в крае проголосовали около 282 тыс. человек. Между тем, до начала кампании о нем мало кто слышал. В чем причины феномена? Рассуждают политологи и политики.
Политолог Сергей Асеев полагает: на высокие результаты Павла Грудинина в крае оказало довольно резонансное заявление первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой — она призвала голосовать, оценивая уровень жизни.
Голосовали не за Грудинина и не против Путина — против положения дел в социально-экономической сфере региона, говорит эксперт.
Сергей Асеев,
доцент кафедры политологии АлтГУ:
— Голосуя, население оценивало свое положение, свой уровень доходов, кредитного обременения. Заявляло о своих проблемах, о каких-то угрозах, которые оно видит. Показательно, что из 11 субъектов РФ, где у президента менее 70%, — значительная часть регионы Дальнего Востока и Якутия. Эти регионы ощущают существенный прессинг и усиление интересов Китая, и это их беспокоит на фоне усугубления собственных социально-экономических проблем.
О том, что предвыборная "атака Марии Прусаковой на краевую власть" нашла отзыв у избирателей, говорит и депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев.
Сильные традиции
Большая доля сельского населения и относительно высокая популярность и влияние в регионе КПРФ — на совпадение этих факторов обратил внимание политолог Юрий Чернышов.
Юрий Чернышов,
профессор, председатель алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:
— Грудинин соединил в своем образе черты успешного агрария и "левого" кандидата.
Владислав Вакаев результатами Грудинина не удивлен: коммунисты в крае имеют устойчивую базу избирателей, а электоральные предпочтения — вещь долгоиграющая. Он в результате агрогенерала не видит сенсации: грудининские 23,67% — это ненамного больше, чем результат КПФР на выборах в Госдуму в 2016 году (17,25%).
Выразили протест
Вакаев полагает, что часть избирателей, традиционно голосовавших за Владимира Жириновского (а это протестный электорат), на этот раз, вероятно, перетекли к Грудинину — по словам депутата,алтайские жириновцы "завалили кампанию". С тем, что протестное голосование добавило Грудинину голосов, согласен и Юрий Чернышов.
Юрий Чернышов,
профессор, председатель алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:
— На Алтае и раньше нередко проявлялось протестное голосование (за Владимира Жириновского, за Михаила Евдокимова и т.д.), связанное с низким уровнем жизни населения. Часть того электората, который был приведен на выборы под давлением, искала альтернативы. Среди семерки дебатировавших кандидатов Грудинин, говоривший о реальных проблемах, выглядел более достойно, чем многие другие, нередко переходившие на ругань.
О том что административный "пригон" населения, который, как ни крути, имел место, способствовал протестному голосованию, говорит и Сергей Асеев.
При этом Юрий Чернышов не исключает, что в пользу Грудинина отчасти сыграла и кампания по его дискредитации: "В итоге и сложился такой "близкий" части избирателей образ (который, кстати, отнюдь не во всем может соответствовать реальности)".
Неплохой популист
При этом сам Грудинин — неплохой популист, считает Сергей Асеев. "За живое" задела избирателей Мария Прусакова - но и сам Грудинии знает, чего хочет алтайский избиратель. Он всегда говорит то, что население желает слышать. И озвучивая объективные проблемы региона в ходе кампании, он выводил эти проблемы именно в ту плоскость, в которой о них желали слышать его сторонники.
Отсюда — зафиксированное у части избирателей "локальное воодушевление": они почувствовали, что их мнение может быть трансформировано в какие-то изменения — и это мнение выразили в ходе голосования.
Не помог "социальный оптимизм"
Не возымела своего действия и предвыборная тактика социального оптимизма, которая, по некоторым данным, исходила из администрации президента. Начиная с Нового года власти старались не допускать появление в публичном пространстве информации, которая могла бы огорчить избирателя. Напротив, основная повестка в СМИ — позитивная.
Сергей Асеев,
доцент кафедры политологии АлтГУ:
— Если внушать населению, что его зарплата в три раза больше реальной, рано или поздно это начинает раздражать.
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