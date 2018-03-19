Скромное обаяние агрогенерала: почему Грудинин набрал так много голосов в Алтайском крае

Политолог Сергей Асеев полагает: на высокие результаты Павла Грудинина в крае оказало довольно резонансное заявление первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой — она призвала голосовать, оценивая уровень жизни.

Голосовали не за Грудинина и не против Путина — против положения дел в социально-экономической сфере региона, говорит эксперт.

Сергей Асеев,

доцент кафедры политологии АлтГУ:

— Голосуя, население оценивало свое положение, свой уровень доходов, кредитного обременения. Заявляло о своих проблемах, о каких-то угрозах, которые оно видит. Показательно, что из 11 субъектов РФ, где у президента менее 70%, — значительная часть регионы Дальнего Востока и Якутия. Эти регионы ощущают существенный прессинг и усиление интересов Китая, и это их беспокоит на фоне усугубления собственных социально-экономических проблем.

О том, что предвыборная "атака Марии Прусаковой на краевую власть" нашла отзыв у избирателей, говорит и депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев.

Сильные традиции

Большая доля сельского населения и относительно высокая популярность и влияние в регионе КПРФ — на совпадение этих факторов обратил внимание политолог Юрий Чернышов.

Юрий Чернышов,

профессор, председатель алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

— Грудинин соединил в своем образе черты успешного агрария и "левого" кандидата.

Владислав Вакаев результатами Грудинина не удивлен: коммунисты в крае имеют устойчивую базу избирателей, а электоральные предпочтения — вещь долгоиграющая. Он в результате агрогенерала не видит сенсации: грудининские 23,67% — это ненамного больше, чем результат КПФР на выборах в Госдуму в 2016 году (17,25%).

Выразили протест

Вакаев полагает, что часть избирателей, традиционно голосовавших за Владимира Жириновского (а это протестный электорат), на этот раз, вероятно, перетекли к Грудинину — по словам депутата,алтайские жириновцы "завалили кампанию". С тем, что протестное голосование добавило Грудинину голосов, согласен и Юрий Чернышов.

Юрий Чернышов,

профессор, председатель алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

— На Алтае и раньше нередко проявлялось протестное голосование (за Владимира Жириновского, за Михаила Евдокимова и т.д.), связанное с низким уровнем жизни населения. Часть того электората, который был приведен на выборы под давлением, искала альтернативы. Среди семерки дебатировавших кандидатов Грудинин, говоривший о реальных проблемах, выглядел более достойно, чем многие другие, нередко переходившие на ругань.

О том что административный "пригон" населения, который, как ни крути, имел место, способствовал протестному голосованию, говорит и Сергей Асеев.

При этом Юрий Чернышов не исключает, что в пользу Грудинина отчасти сыграла и кампания по его дискредитации: "В итоге и сложился такой "близкий" части избирателей образ (который, кстати, отнюдь не во всем может соответствовать реальности)".

Неплохой популист

При этом сам Грудинин — неплохой популист, считает Сергей Асеев. "За живое" задела избирателей Мария Прусакова - но и сам Грудинии знает, чего хочет алтайский избиратель. Он всегда говорит то, что население желает слышать. И озвучивая объективные проблемы региона в ходе кампании, он выводил эти проблемы именно в ту плоскость, в которой о них желали слышать его сторонники.

Отсюда — зафиксированное у части избирателей "локальное воодушевление": они почувствовали, что их мнение может быть трансформировано в какие-то изменения — и это мнение выразили в ходе голосования.

Не помог "социальный оптимизм"

Не возымела своего действия и предвыборная тактика социального оптимизма, которая, по некоторым данным, исходила из администрации президента. Начиная с Нового года власти старались не допускать появление в публичном пространстве информации, которая могла бы огорчить избирателя. Напротив, основная повестка в СМИ — позитивная.

Сергей Асеев,

доцент кафедры политологии АлтГУ: