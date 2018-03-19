Только в одном регионе проголосовали хуже за Путина и лучше за Грудинина, чем в Алтайском крае

Только Республика Якутия (Саха) при голосовании за Владимира Путина показала результат меньше, чем в Алтайском крае. В то же время кандидат от КПРФ Павел Грудинин в северном регионе набрал больше, следует из предварительных результатов, опубликованных на сайте Центризбиркома.
В Алтайском крае Владимир Путин набрал 64,66% голосов, в Республике Якутия — 64,38%.
Павел Грудинин в нашем регионе получил поддержку 23,67%, в Якутии — 27,25%.
Больше всего Владимир Путин набрал голосов Кабардино-Балкарии — 93,38%. Кавказские национальные республики традиционно выразили самую большую поддержку президенту.
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