Дефицит «Доширака» зафиксировали в Сибири

Производители лапши «Доширак» предупредили о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии, сообщает НГС24.

«Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года», — рассказал руководитель коммуникационного центра торговой сети «Командор» Дмитрий Болотов.

Речь может идти о заводе в Рязани, указывает Тайга.инфо. В 2020 году президент ГК «Доширак» Хван Чжэ Хо заявлял о вложении 1,5 млрд рублей в развитие предприятия.

Лапша быстрого приготовления других марок пока еще есть в магазинах.

В 2019 году выручка компании «Доширак Рус» в России составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году.

Кто выпускает лапшу

«Доширак Рус», созданная в 2010 году, принадлежит южнокорейской Paldo, которая является частью Korea Yakult Corporation, производителя напитков, молочных продуктов, лапши быстрого приготовления и других продовольственных товаров. Она является эксклюзивным дистрибьютором лапши «Доширак» в России и СНГ.