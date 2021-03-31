Дело о халатности заведено после прокурорских проверок «горячих точек» алтайского ЖКХ

Ребрихинский феномен, или какова цена вопроса
Прокурор Ребрихинского района Денис Темасков, давая ответ «фронтовикам», обрисовал им общую ситуацию — видимо, на случай, если они за два месяца изучения темы еще в нее не вникли.
Предприятию «АПС-Исток» на 5 лет переданы в концессию 11 муниципальных объектов теплоснабжения, сообщил он. За этот период предприятие обязалось инвестировать 5,15 млн рублей — например, в 2021 году оно сделает капремонт котельной за 350 тыс.
Из ответа прокуратуры можно сделать вывод, во сколько эта концессия обходится жителям и бюджету. За отопление жители рассчитываются по 3847 рублей за гигакалорию (что на 50% больше, чем в 2020 году). А с 1 июля будут платить по 4030 рублей.
При этом такой скачок тарифа компенсируют из районного бюджета: на 2021 год заложено почти 7 млн. За январь уже выплачено более 1 млн. Деньги получили 470 человек в среднем по 2280 рублей каждый.
Смотри в уголь, или откуда у предприятия убытки
Прокурор дал ответ и на вопрос об экономической обоснованности такого тарифа (а в Ребрихе он самый высокий в крае). Сомнений у него она не вызвала.
Как пояснил Денис Темасков, в 2018—2020 годах в тариф «АПС-Исток» заложили заниженную цену угля: 1995 рублей за тонну.
Из-за этого выпадающие доходы предприятия составили 14 млн рублей. Более того, за резервный уголь предприятие задолжало 8 млн. Общий же его долг за уголь на сегодня — 13 млн.
Требуют предоплаты, или почему нельзя купить дешевле
В ответе прокурора нет объяснений, почему краевое тарифное управление несколько лет подряд занижало в тарифе цену топлива, поставив предприятие перед угрозой банкротства. Нет там и сведений, по какой цене в тот период закупали уголь в Ребрихе по факту.
На сайте госзакупок altapress.ru обнаружил один тендер предприятия — на 2020 год. Согласно документам, 6,5 тыс. тонн угля марки ДР куплено у поставщика «Кузбасстопливосбыт» почти на 1 тыс. дороже, чем в тарифе: за 2,9 тыс. рублей за тонну.
В 2021 году топливо купили по 2,7 тыс. рублей, сообщил прокурор. Но, по его словам, покупать уголь по оптовым ценам на разрезе предприятие не может — там его продают по предоплате и требуют более крупные партии.
Очевидно, вопрос, почему предприятие не может взять кредит, сделать предоплату и купить дешевле, не исследовался.
Нет оснований для принятия мер, или ситуацию надо принять
Прокурор Ребрихинского района также растолковал фронтовикам, что органы прокуратуры не наделены правом проводить независимую аудиторскую проверку.
Платить компенсации напрямую коммунальным предприятиям (как предлагали в ОНФ) законодательством не предусмотрено.
«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», — констатировал Денис Темасков.
Высокий тариф объективен, или значение полезного отпуска
Егор Зацепин, прокурор Локтевского района, в первых же строках рассказал, что тариф для коммунального предприятия «Тепловые системы» установлен в соответствии с законами и прочими нормативными актами.
Перечисление названий этих актов, а также размеров тарифов с 2018 года в его ответе заняло около страницы.
Тот факт, что тариф у «Тепловых систем» высокий (с 1 июля 2020 года — 3543 рубля, с 1 января 2021-го — 3388 рублей), он объяснил объективными обстоятельствами.
По его словам, от центрального отопления отключились потребители, из-за чего отапливаемая площадь сократилась на 2,7 тыс. кв. метров. В результате у предприятия сократился объем полезного отпуска тепловой энергии (это значит, что сократилась выручка. — Прим. Altapress.ru).
Нарушений нет, или тайна угольных тендеров осталась нераскрытой
Необходимые для «Тепловых систем» расходы и валовую выручку определила организация «Эксперт-тариф» по работе предшественников «Тепловых систем» — фирмам, занимавшимся отоплением Горняка в 2016 году.
В итоге нарушений при установлении тарифов в прокуратуре не установлено.
Ранее altapress.ru сообщал, что алтайское УФАС расследует законность закупок угля компанией «Тепловые системы» — топливо покупалось у фирмы ЛТК, причем у покупателя и продавца один учредитель: Сергей Карбышев.
При этом из материалов арбитража следует: именно ЛТК подала заявление о банкротстве «Тепловых систем» — она оказалась самым крупным кредитором «родственного» теплоснабжающего предприятия. Но в ответе прокуратуры района эти факты обошли вниманием.
Локтевский феномен, или какова цена вопроса
В Горняке, как и в Ребрихе, «Тепловым системам» переданы муниципальные котельные и теплосети в концессию.
Прокурор Локтевского района, в отличие от его коллеги из Ребрихинского, не указал сумму, которую обязался инвестировать концессионер (по данным концессионного соглашения, это 4,9 млн рублей. — Прим. Altapress.ru).
Он лишь объяснил фронтовикам, что инвестпрограмму «Тепловые системы» выполняют: в 2019 году заменили сетевой насос, в 2020 году — 280 метров трубопровода.
Ранее СМИ сообщали, что только в 2020 году на компенсацию резкого роста тарифа с было заложено 11 млн рублей. По словам Егора Зацепина, документ, по которому такие компенсации надо выплачивать, в районе утвержден. Население о возможности получать выплаты информировано.
Меры приняты, или в Горняке все по закону
Некоторые недостатки прокуратура все же выявила — при подготовке к зиме «Тепловые системы» и управляющая компания «Горняк» нарушили закон об энергосбережении. Меры по их устранению приняты.
«Соблюдение законности при подготовке к отопительному сезону находится на постоянном контроле прокуратуры района», — сообщил Егор Зацепин.
Волчихинский феномен, или почему «усохли» субсидии
Прокурора Волчихинского района Александра Бабайцева попросили выяснить, почему в 2021 году у 69 жителей райцентра резко «усохли» субсидии. А еще 8 человек вообще утратили на них право.
Эти субсидии выплачивают через соцзащиту. Однако, как решили в прокуратуре, ведомство ничего не нарушило и проблема в другом.
Размер субсидии рассчитывают исходя из стандарта стоимости коммунальных услуг. А определяют его на основе тарифов местных коммунальных предприятий.
И в Волчихе не успели утвердить тарифы для коммунального предприятия «Волчихинское КС», которое приступило к работе только с 1 ноября 2020 года, объяснил прокурор. В итоге при расчете стандарта исключена составляющая по отоплению. Субсидия уменьшилась.
Интересно, что «Волчихинское КС» взимает плату по тарифу, утвержденному его предшественнику (МУП «Волчихинское») на 2018 год — 2299 рублей за гигакалорию.
Возбуждено уголовное дело, или какова цена опоздания
И вот, как сообщил Александр Бабайцев, главе района и директору коммунального предприятия внесены представления. В ходе его рассмотрения директор собрал и направил документы на утверждение тарифа.
А районная администрация выплатила гражданам более 200 тыс. рублей из районного бюджета — то, что они недополучили по субсидиям. Кроме того, она назначила служебную проверку начальника профильного комитета.
В Волчихе опоздание с подачей документов на утверждение тарифа обернулось уголовным делом о халатности.
«На постановления прокурора района следователем Рубцовского МСО СК СУ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 в целях уголовно-правовой оценки действий должностных лиц администрации района при организации теплоснабжения и наступивших негативных последствий», — сообщил Александр Бабайцев.