Дело о халатности заведено после прокурорских проверок «горячих точек» алтайского ЖКХ

Прокуроры Волчихинского, Локтевского и Ребрихинского районов ответили на обращения алтайского реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), попросившего проверить законность при расчетах жителей за отопление. В районах с рекордно высокими тарифами, откуда поступило особо много жалоб, нарушений не обнаружено или они незначительные. В Волчихе, где в январе резко «усохли» жилищно-коммунальные субсидии, все серьезнее: возбуждено уголовное дело о халатности.

Ребрихинский феномен , или какова цена вопроса

Прокурор Ребрихинского района Денис Темасков, давая ответ «фронтовикам», обрисовал им общую ситуацию — видимо, на случай, если они за два месяца изучения темы еще в нее не вникли.

Предприятию «АПС-Исток» на 5 лет переданы в концессию 11 муниципальных объектов теплоснабжения, сообщил он. За этот период предприятие обязалось инвестировать 5,15 млн рублей — например, в 2021 году оно сделает капремонт котельной за 350 тыс.

Из ответа прокуратуры можно сделать вывод, во сколько эта концессия обходится жителям и бюджету. За отопление жители рассчитываются по 3847 рублей за гигакалорию (что на 50% больше, чем в 2020 году). А с 1 июля будут платить по 4030 рублей.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

При этом такой скачок тарифа компенсируют из районного бюджета: на 2021 год заложено почти 7 млн. За январь уже выплачено более 1 млн. Деньги получили 470 человек в среднем по 2280 рублей каждый.

Смотри в уголь , или откуда у предприятия убытки

Прокурор дал ответ и на вопрос об экономической обоснованности такого тарифа (а в Ребрихе он самый высокий в крае). Сомнений у него она не вызвала.

Как пояснил Денис Темасков, в 2018—2020 годах в тариф «АПС-Исток» заложили заниженную цену угля: 1995 рублей за тонну.

Из-за этого выпадающие доходы предприятия составили 14 млн рублей. Более того, за резервный уголь предприятие задолжало 8 млн. Общий же его долг за уголь на сегодня — 13 млн.

Уголь. Pixabay.com

Требуют предоплаты , или почему нельзя купить дешевле

В ответе прокурора нет объяснений, почему краевое тарифное управление несколько лет подряд занижало в тарифе цену топлива, поставив предприятие перед угрозой банкротства. Нет там и сведений, по какой цене в тот период закупали уголь в Ребрихе по факту.

На сайте госзакупок altapress.ru обнаружил один тендер предприятия — на 2020 год. Согласно документам, 6,5 тыс. тонн угля марки ДР куплено у поставщика «Кузбасстопливосбыт» почти на 1 тыс. дороже, чем в тарифе: за 2,9 тыс. рублей за тонну.

В 2021 году топливо купили по 2,7 тыс. рублей, сообщил прокурор. Но, по его словам, покупать уголь по оптовым ценам на разрезе предприятие не может — там его продают по предоплате и требуют более крупные партии.

Очевидно, вопрос, почему предприятие не может взять кредит, сделать предоплату и купить дешевле, не исследовался.

Нет оснований для принятия мер , или ситуацию надо принять

Прокурор Ребрихинского района также растолковал фронтовикам, что органы прокуратуры не наделены правом проводить независимую аудиторскую проверку.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Платить компенсации напрямую коммунальным предприятиям (как предлагали в ОНФ) законодательством не предусмотрено.

«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», — констатировал Денис Темасков.

Высокий тариф объективен , или значение полезного отпуска

Егор Зацепин, прокурор Локтевского района, в первых же строках рассказал, что тариф для коммунального предприятия «Тепловые системы» установлен в соответствии с законами и прочими нормативными актами.

Перечисление названий этих актов, а также размеров тарифов с 2018 года в его ответе заняло около страницы.

Тот факт, что тариф у «Тепловых систем» высокий (с 1 июля 2020 года — 3543 рубля, с 1 января 2021-го — 3388 рублей), он объяснил объективными обстоятельствами.

По его словам, от центрального отопления отключились потребители, из-за чего отапливаемая площадь сократилась на 2,7 тыс. кв. метров. В результате у предприятия сократился объем полезного отпуска тепловой энергии (это значит, что сократилась выручка. — Прим. Altapress.ru).

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Нарушений нет , или тайна угольных тендеров осталась нераскрытой

Необходимые для «Тепловых систем» расходы и валовую выручку определила организация «Эксперт-тариф» по работе предшественников «Тепловых систем» — фирмам, занимавшимся отоплением Горняка в 2016 году.

В итоге нарушений при установлении тарифов в прокуратуре не установлено.

Ранее altapress.ru сообщал, что алтайское УФАС расследует законность закупок угля компанией «Тепловые системы» — топливо покупалось у фирмы ЛТК, причем у покупателя и продавца один учредитель: Сергей Карбышев.

При этом из материалов арбитража следует: именно ЛТК подала заявление о банкротстве «Тепловых систем» — она оказалась самым крупным кредитором «родственного» теплоснабжающего предприятия. Но в ответе прокуратуры района эти факты обошли вниманием.

Горняк. Котельная дымит. Горняк онлайн.

Локтевский феномен , или какова цена вопроса

В Горняке, как и в Ребрихе, «Тепловым системам» переданы муниципальные котельные и теплосети в концессию.

Прокурор Локтевского района, в отличие от его коллеги из Ребрихинского, не указал сумму, которую обязался инвестировать концессионер (по данным концессионного соглашения, это 4,9 млн рублей. — Прим. Altapress.ru).

Он лишь объяснил фронтовикам, что инвестпрограмму «Тепловые системы» выполняют: в 2019 году заменили сетевой насос, в 2020 году — 280 метров трубопровода.

Тепловые сети в Горняке. Горняк онлайн

Ранее СМИ сообщали, что только в 2020 году на компенсацию резкого роста тарифа с было заложено 11 млн рублей. По словам Егора Зацепина, документ, по которому такие компенсации надо выплачивать, в районе утвержден. Население о возможности получать выплаты информировано.

Меры приняты , или в Горняке все по закону

Некоторые недостатки прокуратура все же выявила — при подготовке к зиме «Тепловые системы» и управляющая компания «Горняк» нарушили закон об энергосбережении. Меры по их устранению приняты.

«Соблюдение законности при подготовке к отопительному сезону находится на постоянном контроле прокуратуры района», — сообщил Егор Зацепин.

Волчиха. ОК.

Волчихинский феномен , или почему «усохли» субсидии

Прокурора Волчихинского района Александра Бабайцева попросили выяснить, почему в 2021 году у 69 жителей райцентра резко «усохли» субсидии. А еще 8 человек вообще утратили на них право.

Эти субсидии выплачивают через соцзащиту. Однако, как решили в прокуратуре, ведомство ничего не нарушило и проблема в другом.

Размер субсидии рассчитывают исходя из стандарта стоимости коммунальных услуг. А определяют его на основе тарифов местных коммунальных предприятий.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

И в Волчихе не успели утвердить тарифы для коммунального предприятия «Волчихинское КС», которое приступило к работе только с 1 ноября 2020 года, объяснил прокурор. В итоге при расчете стандарта исключена составляющая по отоплению. Субсидия уменьшилась.

Интересно, что «Волчихинское КС» взимает плату по тарифу, утвержденному его предшественнику (МУП «Волчихинское») на 2018 год — 2299 рублей за гигакалорию.

Возбуждено уголовное дело , или какова цена опоздания

И вот, как сообщил Александр Бабайцев, главе района и директору коммунального предприятия внесены представления. В ходе его рассмотрения директор собрал и направил документы на утверждение тарифа.

Управление по тарифам. Altapress.ru

А районная администрация выплатила гражданам более 200 тыс. рублей из районного бюджета — то, что они недополучили по субсидиям. Кроме того, она назначила служебную проверку начальника профильного комитета.

В Волчихе опоздание с подачей документов на утверждение тарифа обернулось уголовным делом о халатности.