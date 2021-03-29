Пришел, увидел, победил. ФАС расследует подозрительные закупки угля в районе Алтая с высокими тарифами

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю возбудило дело, связанное с закупками угля теплоснабжающей организацией из Локтевского района «Тепловые системы». Антимонопольщиков заинтересовал тот факт, что к участию в аукционе по поставкам топлива на местные котельные допускалась фирма, директор которого был одновременно директором теплоснабжающей организации. Эта же фирма и выигрывала аукционы.

Малопочетное место

Компания «Тепловые системы» в начале года оказалась в центре скандала: декабрьский счет за отопление у жителей Горняка превысил все разумные пределы. В отдельных случаях он оказался больше 13 тыс. рублей, приблизившись к средней пенсии в регионе (15,3 тыс.).

Тариф для «Тепловых систем» в самом деле не маленький: в 2021 году он занял малопочетное второе место — 3388 рублей за гигакалорию. Больше — только в Ребрихе.

УФАС же заинтересовалось другим нюансом: аукционом по закупке угля, который провела эта дорогая теплоснабжающая организация весной 2019 и 2020 годов. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении altapress.ru: приказа УФАС о возбуждении дела и определения о назначении его к рассмотрению.

Аукцион. Pixabay.com

Карбышев выбирает Карбышева

Начальная цена партии в 30 тыс. тонн на аукционах, которые будет изучать УФАС, составляла 72 млн (2019 год) и 72,8 млн рублей (2020 год) — это без учета НДС. Для отопления Горняка заказчик («Тепловые системы») решил приобрести рядовой уголь марки «Д».

Решение о допуске участников и итогах аукциона принимала комиссия «Тепловых систем», которую возглавлял Сергей Карбышев, в те периоды и директор, и учредитель теплоснабжающей компании (в настоящий момент он — только учредитель).

Из протоколов комиссии следует: к аукциону допустили двух участников: «Локтевскую теплоснабжающую компанию» (ЛТК) и «Локтевскую машино-технологическую станцию».

Уголь. Pixabay.com

Победителем же аукциона каждый раз признавали ЛТК. В 2019 году она предложила цену за партию 69 млн, в 2020-м — около 60 млн, указано в протоколах госзакупок.

Нюанс в том, что директор и учредитель ЛТК — все тот же Сергей Карбышев.

Усмотрели нарушение в допуске

Вообще, попытки «совместить» два бизнеса — поставки угля и теплоснабжение — предпринимались в крае и раньше. Так, в 2015—2018 годах угольщик занимался отоплением Славгорода. Глава города того времени Виктор Кинцель называл это примером эффективного государственно-частного партнерства.

Со временем коммунальная компания все же обанкротилась. Но в те годы в крае относились к такому «совмещению» нейтрально, если не позитивно. Считалось, что сам себя угольщик обманывать не будет ни по объемам поставок, ни по качеству топлива.

Но, однако, в случае Горняка и качество, и реальный объем поставок проверить трудно — ведь топливо, поставленное в 2019—2020 годах, уже сожгли. Из материалов арбитража известно, что долг «Тепловых систем» перед ЛТК весьма существенный — около 20 млн.

Документы. Бумаги. СС0

А в УФАС изучат другой вопрос. В том, что одна фирма Карбышева была допущена к аукциону другой фирмой Карбышева, антимонопольщики усмотрели нарушение федерального закона «О защите конкуренции» (пункт 4 части 1 статьи 17).

Ведомство создало комиссию, которая и будет рассматривать дело 14 апреля. Заказчику топлива — «Тепловым системам» — предложено дать пояснения правомерности допуска к аукциону поставщика ЛТК. В связи с пандемией дело рассмотрят дистанционно.

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