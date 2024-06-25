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Экономика

День поля: Россия может стать лидером в биологизации удобрений через 5 лет

В ближайшие годы Россия сможет стать лидером в производстве биологизированных удобрений и "удивить весь мир" темпами экспорта агротехнологий. Об этом на Всероссийском Дне поля рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Россия может стать лидером в производстве биологизированных удобрений.
Россия может стать лидером в производстве биологизированных удобрений.
Источник: Россельхозбанк.

Россия имеет достаточно сильные позиции с точки зрения производства удобрений, и это означает, что мы с большой долей вероятности в ближайшие 5 лет станем лидерами с точки зрения биологического создания удобрений, — сказала Елена Батурова.

Под этим термином понимается применение микроорганизмов и насекомых, которые помогают извлекать азот из воздуха и доносить его до корней растений, за счёт чего достигается повышение плодородия и урожайности, объяснила спикер.

Биологизация удобрений наравне с селекцией и генетикой входят в группу биотехнологий, которые нужны для качественного развития агропромышленного комплекса в части как его производительности, так и рентабельности.

Ко второй группе относятся технологии, которые повышают эффективность сельского хозяйства. Это точное земледелие, интернета вещей (IoT), в том числе датчиков для отслеживания качества почвы, здоровья сельскохозяйственных животных и т.д.

Обе группы технологий в конечном счёте направлены на укрепление продовольственной безопасности России.

Сейчас в нашей стране порядка 450 компаний, которые закрывают потребности крупных холдингов и предприятий среднего бизнеса в сфере эффективных технологий.

Со своей стороны, Россельхозбанк ведёт работу со стартапами в три этапа: инвестируя в агротехнологические компании для создания первичного продукта, затем сводя их с крупными клиентами через АгроинвестКлуб (сейчас в нём 25 крупных инвестиционных компаний и около 150 крупных аграрных холдингов, которые заинтересованы во внедрении агротехнологий) и — на финальной стадии — способствуя экспорту технологий на зарубежные на рынки.

Компании, которые еще вчера были небольшими уже имеют контракты с Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бразилией, Марокко и другими дружественными странами. Я считаю, что с точки зрения развития перспективы экспорта агротехнологий, Россия в ближайшие несколько лет может удивить весь мир, — заключила Елена Батурова.

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